Die Ringe der Macht: Hielt sich das Interesse an der Serie in Grenzen?

Während Amazon die erste Staffel von „The Lord of the Rings: The Rings of Power“ aus verschiedenen Gründen als Erfolg verbucht, blieben im internationalen Ausland weitaus mehr Zuschauer bis zum Ende der ersten Season dran. Nur 37 Prozent schauten in den USA zu Ende.

Ende letzten Jahres zogen die Amazon Studios Bilanz, was die erste Season von „The Lord of the Rings: The Rings of Power“ („Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“) angeht und verbuchten die Auftaktstaffel als Erfolg. Zum einen aufgrund der blanken Abrufzahlen, zum anderen durch die neu abgeschlossenen Abonnements bei Amazon Prime Video und sogar die Kritiken konnten sich im Großen und Ganzen sehen lassen, auch wenn es keinen großen Erfolg bei den TV-Awards zu verzeichnen gab.

Nicht weiter benannte Quellen von The Hollywood Reporter sollen nun die Zuschauerbindung der ersten Staffel ermittelt haben. Demnach hätten nach dem überaus erfolgreichen Auftakt 45 Prozent des internationalen Publikum die Season bis zum Ende durchgeschaut. Ein durchschnittliches Ergebnis für eine Staffel der Länge, das sicherlich etwas hinter den Erwartungen der Amazon-Chefetage zurückblieb - besonders bei einem Preispunkt von 715 Millionen US-Dollar laut Wall Street Journal. Weitere Details zu den Zugriffszahlen, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Mario Giglio)