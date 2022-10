Die Ringe der Macht: Das Auge - Serienjunkies-Podcast zu Folge 7

Galadriel (Morfydd Clark) und Theo (Tyroe Muhafidin) in der Episode „Das Auge“ von „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ © Amazon Studios

Schlafende Balrogs soll man nicht wecken! Der Serienjunkies-Podcast zum Thema „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ behandelt diese Woche die vorletzte Episode der ersten Staffel namens „Das Auge“. Es ist das große Durchatmen nach der verheerenden Schlacht, die recht finster für die Southlands ausging, und das große Erwachen feuriger Feinde in den Minen der Zwerge.

Wer hat den großen Kataklysmus überlebt und wer nicht? Wie geht es für die Überlebenden im frisch geformten Mordor weiter? Ist der Fremde wirklich die größte Gefahr für die Harfüße oder läuft ihm diesbezüglich nun jemand anderes den Rang ab? Und dürfen die Elben über die Zwerge Mithril beziehen? All das besprechen Tim und Mario im Serinjunkies-Podcast, wenn es um die vorerst vorletzte Episode von „The Lord of the Rings: The Rings of Power“ aka „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ geht, die den Titel „Das Auge“ trägt. Ganze Folge anhören bei Serienjunkies.de. (Mario Giglio)