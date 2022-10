Die Ringe der Macht: Wer ist der mysteriöse Fremde?

Daniel Weyman in „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ © Amazon Studios

Eine der geheimnisvollsten Figuren in „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ ist der mysteriöse Fremde, der in einem Kometen auf Mittelerde stürzt. Ist er gut oder böse?

Wer der von Daniel Weyman gespielte Fremde in „Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ sein könnte, darüber spekulieren Fans schon seit dem ersten Trailer zur Produktion. Offiziell wird die Figur bisher nur „The Stranger“ oder „Der Fremde“ genannt und einige Hinweise scheinen uns in mehrere, ganz verschiedene Richtungen ziehen zu wollen. Hier sind ein paar Theorien zu seiner noch geheimen Identität. Theorien zu weiteren Themen findet Ihr in unserem Podcast zur Pilotepisode.

Theorie 1: Sauron

Wer wurde nicht schon alles verdächtigt, im Geheimen Sauron zu sein? Der Fremde ist zugegebenermaßen ein würdiger Kandidat, schließlich landet er in einem Krater aus Feuer auf Mittelerde, der an einer Stelle die Form eines brennenden Auges anzunehmen scheint. Auch erfahren wir, dass das Böse ein Feuer kalt erscheinen lässt, was Galadriel (Morfydd Clark) zu Beginn der Serie in einer finsteren Festung im Norden feststellt und ein Zeitalter später auch auf den Einen Ring zutreffen wird, nachdem er in glühenden Kohlen lag... Stichwort: „It‘s quite cool.“ Tote Glühwürmchen sind natürlich auch kein gutes Omen. Ist der Stranger also einer von den Bösen? Nicht unbedingt... Vier weitere Theorien Theorien zu der Identität des Fremden lest Ihr auf Serienjunkies.de. (Mario Giglio)