„Die große Schlagerstrandparty“ mit Florian Silbereisen in Bildern

Von: Elena Rothammer

Am 12. August ist es endlich so weit: Florian Silbereisen präsentiert „Die große Schlagerstrandparty“. Stars wie Howard Carpendale, Roland Kaiser und Beatrice Egli geben sich die Klinke in die Hand.

1 / 8 Am 12. August präsentiert Florian Silbereisen „Die große Schlagerstrandparty“ und feiert mit den Grösen der Schlagerbranche eine wilde Sause in Gelsenkirchen © ARD

Gelsenkirchen – Für Schlagerfans ist es ein jährliches Highlight: Am 12. August läuft um 20:15 Uhr in der ARD „Die große Schlagerstrandparty“ mit Moderator Florian Silbereisen (42). Schon vorab hatte die Show seine Fans jedoch verärgert, weil nicht live gesendet wird und vorab auch kaum Informationen gegeben wurden. Marina Marx (32), die ebenfalls bei der „Schlagerstrandparty“ einen Auftritt hatte, verriet IPPEN.MEDIA aber schon vorab, was bei Silbereisen schiefgelaufen ist. Neben ihr sind auch Megastars wie Roland Kaiser (71), Michelle (51), Howard Carpendale (77), Nicole (58), Thomas Anders (60) und Marianne Rosenberg (68) zu Gast.