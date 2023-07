Heimlich verfolgt und fotografiert – Albtraum für „Hartz und herzlich“-Pascal!

Als „Hartz und herzlich“-Darsteller Pascal zusammen mit Mutter, Schwester und Freundin nach Dessau zieht, steht auch schon das nächste Drama an. Was passierte:

Das Leben ist voll mit Veränderungen – besonders bei den Teilnehmern der Sozialdokumentation „Hartz und herzlich“. Jeder, der regelmäßig die Mannheimer Benz-Baracken einschaltet, ist bestens mit den turbulenten Lebensumständen der Darsteller vertraut. In diesem RTLZWEI-Format geben die Menschen Einblick in ihren Alltag, der häufig von familiären Angelegenheiten, tragischen Ereignissen und finanziellen Schwierigkeiten geprägt ist.

Nachdem sie umziehen: „Hartz und herzlich“-Darsteller verfolgt und fotografiert

Neuerdings bringt ein erfreuliches Ereignis etwas Veränderung in das sozial benachteiligte Viertel der Stadt Mannheim. Die Rede ist von einem Umzug – und der bedeutet nun: Abschied nehmen. Die „Hartz und herzlich“-Bekanntheiten Petra, Pascal und Selina verlassen nämlich die Benz-Baracken.

Als Pascal die Redaktion von MANNHEIM24 kontaktiert und verrät, wie es nun nach dem großen Umzug mit der Beziehung des „Hartz und herzlich“-Stars weitergehen soll, freut sich unser Herz. Seine eigene Freude hält sich zurzeit allerdings in Grenzen. Denn Pascal wird mit einem Problem konfrontiert, dass ihm Sorgen bereitet und das er nun öffentlich anspricht:

Pascal von „Hartz und herzlich“ spricht ein ernstes Thema an

Der aus den Benz-Baracken bekannte Pascal will mit seinen Fans über das ernste Thema sprechen: „Wir werden heimlich fotografiert auf der Straße“, sagt er in seinem Kurzvideo bei Instagram. „Ich zeig euch mal ein paar Auszüge“, sagt er, während das vermeintlich heimlich gemachte Foto von ihm und seiner Mutter Petra sowie Schwester Selina und Freundin Lea unten eingeblendet wird. Die Gesichter der „Hartz und herzlich“-Darsteller sind dabei nicht zu sehen.

Die Bildunterschrift des veröffentlichten Fotos lautet: „Das Bild soll in der Nähe vom Dessauer Jobcenter aufgenommen worden sein“… „Ich persönlich finde das sehr sehr traurig, dass Leute heimlich Fotos von uns machen und sie im Netz verbreiten und Lügenmärchen und sonst was verbreiten“, entgegnet Pascal in die Kamera und bittet seine Fans darum, sich selbst ihre Meinung darüber zu bilden.

„Hartz und herzlich“-Darsteller Pascal empört über heimliche Fotos

„Liebe Leute, wenn ihr Probleme habt, spielt im Sandkasten“, fordert Pascal auf. Statt andere Leute zu belästigen. „Jeder von euch da draußen hat uns als arbeitslos oder sonst was hingestellt“, formuliert der „Hartz und herzlich“-Darsteller voll Leid in der Stimme. „Fasst euch an die eigene Nase, bevor ihr über uns urteilt und gut ist“, lautet die abschließende Botschaft.

Doch das war‘s noch nicht. In seiner nächsten Insta-Story zeigt Pascal ein weiteres Bild, das gegen seinen Willen veröffentlicht worden sein soll. Auch hier sind die Gesichter der Baracken-Protagonisten unkenntlich. Das Szenario spielt sich offensichtlich beim Einkaufen ab. „Liebe Leute, hört einfach damit auf, heimlich Fotos zu machen“, bittet er erneut und schüttelt entsetzt den Kopf.

„Was habt ihr davon?“ – „Hartz und herzlich“-Pascal zeigt sich entrüstet

Er könne jede Menge Fotos zeigen von Menschen, die „irgendwelchen Quatsch“ über ihn schreiben. „Da merkt man, dass die Leute mehr Zeit haben als wir“, teilt der „Hartz und herzlich“-Darsteller aus. Auch von seiner Freundin Lea, die mit nach Dessau gezogen war, sollen Bilder gemacht worden sein. „Was habt ihr davon?“, fragt Pascal in die Kamera und findet sogleich die Antwort darauf: „Nichts.“ (mad)