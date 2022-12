Der Schwarm: Frank-Schätzing-Serie eröffnet als Weltpremiere Berlinale Series

der-schwarm.jpg © ZDF und Fabio Lovino

Ein passender Rahmen für die Vorstellung des Großprojekts Der Schwarm ist gefunden: Die Event-Serie, die auf dem Bestseller von Frank Schätzing basiert, wird auf der Berlinale 2023 Weltpremiere feiern.

Am 19. Februar ist es so weit. Dann können zumindest einige Glückliche die Weltpremiere der lang erwarteten Serie „Der Schwarm“ genießen. An dem Tag eröffnet die Event-Serie die Sektion „Berlinale Series“. Die Serie läuft auf der Berlinale außer Konkurrenz.

Unter der Federführung von Showrunner Frank Doelger („Game of Thrones“) wurde Frank Schätzings Besteller als internationale High-End-Serie inszeniert. Zu den Unterschieden von Romanvorlage und Serie ist bereits bekannt, dass Showrunner und Buchautor die bekannten Handlungsstränge des Buches aktualisiert und um neue ergänzt haben. Wovon die Serie handlt, wer mitspielt und wie der Trailer aussieht, sehen Sie bei Serienjunkies.de. (Loryn Pörschke-Karimi)