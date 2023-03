„Der Schwarm“ ist die teuerste deutsche TV-Serie aller Zeiten

Von: Jonas Erbas

Frank Schätzings Bestseller „Der Schwarm“ hat das ZDF als achtteiliges Serien-Event umgesetzt. Dafür flossen rekordverdächtige Millionensummen.

Mainz – In insgesamt acht Folgen erzählt das ZDF die Geschichte von Frank Schätzings (65) Bestseller „Der Schwarm“ in ihren Grundzügen nach. Während die teils vom Original abweichende Serie den Autor selbst nicht überzeugte, hofft man beim Mainzer Sender, dass sich das TV-Event voll auszahlt – immerhin hat man sich die Umsetzung einiges kosten lassen.

„Der Schwarm“ macht in Sachen Kosten US-Serien Konkurrenz – teuerste deutsche TV-Serie aller Zeiten

Die Handlung von „Der Schwarm“ ist ebenso faszinierend wie unheimlich: Die Menschheit steht plötzlich einer bis dato unbekannten Gefahr aus dem Meer gegenüber, die das Leben auf der Erde für immer auslöschen könnte. Bereits 2004 landete Frank Schätzing mit eben dieser Idee einen internationalen Bestseller, den er irgendwo zwischen Wissenschaft und Fiktion ansiedelte. Eben jenen Erfolg soll nun auch die Literaturverfilmung dem ZDF einbringen.

Dafür hat man tief in die Tasche gegriffen: Die Produktion unter Leitung des ZDF hat sage und schreibe 40 Millionen Euro verschlungen, ein Drittel davon hat der Mainzer Sender selbst finanziert. Jede der acht 45-minütigen Folgen kommt damit allein auf ein Budget von fünf Millionen Euro – eine Summe, die man sonst nur von namhaften US-Produktionen kennt. Runtergerechnet auf eine Minute Laufzeit sind das 111.000 Euro, pro Sekunde sogar stolze 1850 Euro. Ein teures Unterfangen, welches „Der Schwarm“ zur kostspieligsten deutschen Fernsehserie überhaupt macht.

ZDF trägt ein Drittel der „Schwarm“-Kosten – Co-Produktion mit internationalen Partnern

Ganz allein musste das ZDF die gigantische Summe allerdings nicht stemmen: In ORF oder Hulu Japan hat man internationale Partner gefunden, die sich an der Co-Produktion beteiligten. Darüber, ob sich die Investition gelohnt hat, wird nun teils heftig debattiert. Zum einen überzeugen besonders die eindrucksvollen Spezialeffekte, zum anderen mutet die Handlung allerdings phasenweise einfach zu seicht an.

Das aufwendige Serien-Event „Der Schwarm“ soll über 40 Millionen Euro gekostet haben und ist damit die teuerste deutsche TV-Serie aller Zeiten - das ZDF selbst beteiligte sich an ein Drittel der Kosten © Staudinger + Frank/ZDF

Dem Erfolg tut das allerdings keinen Abbruch: Bereits vor Sendestart war „Der Schwarm“ die gefragteste Serie in der ZDF-Mediathek. Für andere, etablierte Formate sieht es dahingegen mau aus: Ein einstiger Quotengarant müht sich in diesem Jahr nur recht schleppend ab – trotz großer Aufregung innerhalb der Show: Bei DSDS brach eine Kandidatin kurz nach Dieter Bohlens (69) Kritik ohnmächtig zusammen. Verwendete Quellen: berliner-kurier.de, tvspielfilm.de, zdf.de