„An Paul rangeschmissen“: Antonia Hemmer zerreißt Eva Benetatou nach Aus bei „Kampf der Realitystars“

Von: Jonas Erbas

Bei „Kampf der Realitystars“ machte Eva Benetatou keinen Hehl aus ihrem Interesse an Ur-Bachelor Paul Janke – doch der Flirt kam bei Konkurrentin Antonia Hemmer gar nicht gut an, wie sie nun verrät.

Hannover/Phuket – Eigentlich geht es bei „Kampf der Realitystars“ ja um Ruhm, Ehre und ein sattes Preisgeld von 50.000 Euro, doch der ein oder andere Single nutzt den „Schiffbruch am Traumstrand“ auch gern mal als Kuppelshow. So auch Eva Benetatou (31): Die ließ bereits in den ersten Folgen keinen Zweifel daran, dass Ur-Bachelor Paul Janke (41) mehr als nur ein Mitkandidat sein könnte. Bei Antonia Hemmer (23) konnte sie mit dem Flirt allerdings keine Sympathiepunkte sammeln.

Antonia Hemmer genervt von „Kampf der Realitystars“-Flirt zwischen Eva Benetatou und Paul Janke

Am mehr oder minder prominent besetzten Traumstrand brennt nicht nur die thailändische Sonne heiß, sondern augenscheinlich auch das Lodern der Liebe: „Wer hätte gedacht, dass du deine Traumfrau hier findest?“, flirtete Eva Benetatou in Folge 3 von „Kampf der Realitystars“ ganz offen mit Frauenschwarm Paul Janke – der, sei nicht nur „hot“, sondern auch „DER Paul“, zeigte sich die 31-Jährige begeistert. Und auch der Ur-Bachelor schien grundsätzlich nicht ganz abgeneigt. Eva sei immerhin ein „hübsches Mädel“.

Dass die „Bachelor“-Zweitplatzierte von 2019 immer wieder ganz eindeutig die Nähe des 41-jährigen Rosenkavaliers suchte, entging auch den anderen „Kampf der Realitystars“-Kandidaten nicht. Bei Antonia Hemmer („Bauer sucht Frau“, „Sommerhaus der Stars“), für die die Show unter unglücklichen Umständen nach Folge 3 bereits endete, hat dieses Verhalten keinen guten Eindruck hinterlassen: „Negativ überrascht bin ich ganz klar von Eva“, verrät die 23-Jährige im Interview mit IPPEN.MEDIA.

Nach „Kampf der Realitystars“-Aus: Antonia Hemmer rechnet mit Eva Benetatou ab

Insbesondere dass Eva Benetatou „sich direkt an Paul rangeschmissen“ habe, sorgt bei Antonia Hemmer für Unmut: „Sie hatte groß angekündigt, andere Seiten von sich zu zeigen und es besser zu machen als ihr Exfreund Chris Broy im Vorjahr“, so die ehemalige „Bauer sucht Frau“-Kandidatin weiter. Nach dem Einzug von Tim Sandt (32) sei sie zudem „nur wieder in ihre ‚Opferrolle‘ gefallen“, kritisiert Antonia abschließend. Der Ehemann von Annemarie Eilfeld (32) war im „Sommerhaus der Stars“ 2020 Teil einer Clique gewesen, die Eva und ihren damaligen Lebenspartner gemobbt hatte.

Das Lachen war in Folge 3 von „Kampf der Realitystars“ nicht allen vergönnt: Während Eva am Traumstrand weiterhin an Ur-Bachelor Paul baggern darf, musste sich Antonia Hemmer verabschieden – der Flirt ihr Konkurrentin habe sie „negativ überrascht“, verrät die „Sommerhaus“-Gewinnerin nun bei IPPEN.MEDIA © Screenshot/RTLZWEI/RTL+/Kampf der Realitystars

Das abschließende Fazit der 23-Jährigen: Eva Benetatou habe ihr „weder andere Seiten aufzeigt“ noch sei sie „mit gutem Beispiel im Gegensatz zu Chris [Broy; Anm.d.Red.] an das Projekt rangegangen“. Der 33-Jährige hatte im Vorjahr an der Sendung teilgenommen und seine schwangere Verlobte wenig später verlassen – weil er sich in Mitkandidatin Jenefer Riili (32) verliebt habe, behauptete Eva im Nachgang.

Dass für Antonia Hemmer bei „Kampf der Realitystars“ schon jetzt Schluss ist, habe „sie nicht verdient“, urteilte ihr Ex Patrick Romer (27) bei IPPEN.MEDIA jüngst. Verwendete Quellen: IPPEN.MEDIA-Interview mit Antonia Hemmer, „Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand“ (RTLZWEI/RTL+; Staffel 4, Folge 3), rtl.de