Der Greif: Was ist der schwarze Turm?

Szenenfoto aus Der Greif © Prime Video

Willkommen im schwarzen Turm, heißt ein aktueller Teaser-Trailer zur Fantasy-Adaption Der Greif, die Ende Mai bei Amazon Prime Video startet. Gemeint ist damit aber nicht der schwarze Turm von Stephen King, sondern eine Erfindung von Wolfgang und Heike Hohlbein.

Am Freitag, den 26. Mai soll die Fantasyserie „Der Greif“ aka „Hohlbeins - Der Greif“ Weltpremiere bei Amazon Prime Video in 240 Ländern feiern. Sechs Episoden wurden gedreht. Die Deutsche Originalserie ist eine Adaption des Bestsellers der Erfolgsautoren Wolfgang und Heike Hohlbein. Der Fantasystoff „Made in Germany“ führt Prime-Mitglieder zurück in die 1990er Jahre, hinein in das Lebensgefühl einer ganzen Generation und nimmt sie durch ihre aufwendige Machart mit in eine atemberaubende Welt. Nun gibt es einen frischen Teaser dazu. Den Teaser-Trailer und weitere Infos zum Inhalt der neuen Literaturadaption finden Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)