„Der Bachelor“ vor dem Aus? Schlechtester Start bei RTL aller Zeiten

Von: Lukas Einkammerer

David Jackson träumt bei „Der Bachelor“ von der großen Liebe. Bei den Einschaltquoten der RTL-Kuppelshow sieht es aber alles andere als rosig aus.

Mexiko – Egal ob „Love Island“, „Too Hot To Handle“ oder „Prince Charming“ – Dating-Shows gibt es in der deutschen Fernsehlandschaft heute wie Sand am Meer. Unter den romantischen Formaten gilt „Der Bachelor“ als wahres Urgestein und verhilft einsamen Singles hierzulande schon seit 20 Jahren zum großen Liebesglück. Die stetig wachsende Konkurrenz im TV und auf den Streamingplattformen scheinen in der neuesten Staffel des RTL-Hits aber sehr deutlich zu werden – denn die Einschaltquoten haben ihren Tiefpunkt erreicht.

Keine Lust auf Liebesgeschichten? „Bachelor“-Premiere schneidet in den Quoten schlecht ab

Bei den einen ist es wahre Liebe, die anderen trennen sich gleich nach Sendeschluss wieder – dennoch wird bei „Der Bachelor“ Romantik großgeschrieben. Woche für Woche lernt Junggeselle David Jackson (32) die Kandidatinnen ein Stückchen besser kennen und am Ende jeder Folge ist Nervenkitzel angesagt, wenn unter den Liebessuchenden die heißbegehrten roten Rosen verteilt werden. Die leidenschaftliche Stimmung scheint sich dieses Jahr aber leider nicht in den Zuschauerzahlen des RTL-Kuppelformats widerzuspiegeln.

Für David Jackson ist der Start der neuen „Bachelor“-Staffel ein großer Moment – schließlich könnte er schon in wenigen Wochen seine Traumfrau gefunden haben. Das Fernsehpublikum scheint seine Suche nach der großen Liebe allerdings nicht besonders zu interessieren, denn die Quoten fielen so schlecht aus, wie noch nie zuvor. © Screenshot/RTL+/Der Bachelor/Folge vom 1. März 2023; RTL (Fotomontage)

Dass der Staffelauftakt einer beliebten TV-Show gute Quoten mit sich bringt, ist leider nicht immer garantiert – was „Der Bachelor“ nun am eigenen Leibe zu spüren bekommt. Denn wie quotenmeter.de berichtet, schalteten zur großen Premierenfolge, in der gleich drei Mädchen ihre Sachen packen mussten, nur 1,57 Millionen Zuschauer ein – was einen Marktanteil von 6,2 ausmacht. Auch bei anderen Bevölkerungsgruppen lässt das Resultat stark zu wünschen übrig, denn von den jüngeren Zuschauern waren nur 0,77 Millionen in Rosen-Stimmung – was RTL aber immerhin einen Marktanteil von 12,9 Prozent bescherte.

Die erste Dating-Show der Welt Heute kennt jeder die vielen Kuppelshows wie „Der Bachelor“, „Love Island“ oder „Bauer sucht Frau“. Doch die Geschichte des romantischsten aller TV-Formate reicht bis in die 60er Jahre zurück. Denn mit „The Dating Game“ lief 1965 beim amerikanischen Sender ABC das erste Mal eine Sendung über Singles auf der Suche nach der großen Liebe. Das Besondere daran: Die Kandidaten waren von einer bunten Wand getrennt und konnten einander nicht sehen. Bei der Wahl des perfekten Partners musste also voll und ganz auf das Herz gehört werden. (Quelle: Insider.com)

RTL-Kuppelshow „Bachelor“ im Quotentief – während „Die Bergretter“ im ZDF Millionen begeistern

An sich ist das kein desaströses Ergebnis, an den Erfolg, den das ZDF und die ARD am Folgetag laut dwdl.de mit „Die Bergretter“ (5,57 Millionen Zuschauer) und dem „Kroatien-Krimi: Split vergisst“ (5,44 Millionen Zuschauer) feiern konnte, reichen diese Zahlen aber bei weitem nicht heran. Auch im Vergleich mit der letzten „Bachelor“-Staffel, die Ende Januar 2022 anlief, ist ein deutlicher Rückgang zu erkennen. Damals fieberten zur Prime-Time laut quotenmeter.de noch 2,13 Millionen Menschen mit dem begehrenswerten Single und seinen Verehrerinnen – und auch beim jüngeren Publikum kam ein stattlicher Marktanteil von 15,8 Prozent zusammen.

Ob die Tage für den „Bachelor“ nach den enttäuschenden Zahlen der ersten Folge gezählt sind, bleibt abzuwarten. Mit dem Netflix-Start von „Too Hot To Handle: Germany“ dürften die kommenden Wochen aber auf jeden Fall ein brisanter Wettkampf der Dating-Shows werden. Der Staffelauftakt erwies sich hingegen auch für eine der Teilnehmerinnen als böses Erwachen, denn die „Bachelor“-Kandidatin flüchtete noch in der ersten Folge aus der Show. Verwendete Quellen: quotenmeter.de, dwdl.de, insider.com