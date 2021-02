Bachelor (RTL): Niko mit Selbstzweifeln – Ex-Bachelorette fühlt mit

Rosenkavalier Niko Griesert hadert mit sich selbst. „Der Bachelor“ ist nahezu am Ende. Ex-Bachelorette Gerda Lewis fühlt mit ihm – und macht dem Sunnyboy Mut.

Berlin – „Der Bachelor*“ hat es nicht leicht. Zwar wird Niko Griesert* von einem Haufen an wunderhübschen Ladys umgarnt, doch kann dies auch schnell mal an den Nerven zehren. Der Rosenkavalier wirkt zermürbt, er macht sich intensiv Gedanken über seine Handlungen und reflektiert getroffene Entscheidungen am laufenden Band. Hierzu zählt, dass der Star der RTL-Kuppelshow den ersten Kusss mit einer der Damen zutiefst bereut. Nun springt ihm Ex-Bachelorette Gerda Lewis zur Seite.

„Er ist einfach nur MENSCHLICH. An alle die jetzt hier Kritik ausüben.. ihr wisst gar nicht, was für eine Extrem-Situation ist; die so keiner jemals vorher kannte", heißt es von der Blondine via Instagram. Sie kann sich in die Lage von Niko Griesert hineinversetzen und appelliert an die leidenschaftlichen Bachelor-Fans*: „Habt mehr Verständnis, dass er einfach nur ein Mensch ist und natürlich nicht alles perfekt laufen kann. Es ist einfach nur echt. Und ich finde es sehr gut, wie er mit Situationen umgeht und auch einsieht, wenn etwas mal aus dem Ruder gelaufen ist." Das sollte Niko freuen.