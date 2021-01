„Der Bachelor“ 2021: Spoiler – diese Kandidatinnen sind noch dabei

Der Bachelor 2021: Auf RTL startet am 20. Januar die 11. Staffel der Kuppelshow mit Bachelor Niko Greisert. Wer ist nach Folge 1 raus, wer ist noch dabei?

Am Mittwoch (20. Januar) startet die 11. Staffel von Der Bachelor 2021* auf RTL. Fans der Kuppel-Show können sich jede Woche um 20:15 Uhr auf Liebesdrama, Zickenkrieg und romantische Momente in insgesamt neun Folgen freuen. Bachelor 2021 ist Niko Greisert aus Osnabrück. Auf ihn warten 22 Single-Ladies, die das Herz des 30-jährigen Junggesellen erobern wollen. In der 1. Nacht der Rosen muss sich der Bachelor bereits von zwei Kandidatinnen verabschieden.* Für wen geht das Abenteuer Bachelor weiter?

Spoiler-Alarm: MANNHEIM24* verrät jetzt schon, welche Kandidatinnen dem Bachelor 2021 in Folge 1 besonders ins Auge springen – und für wen die Suche nach der großen Liebe ganz schnell wieder vorbei ist.