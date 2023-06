Death-in-Paradise-Macher adaptiert eigenen Krimi mit Jo Martin

Jo Martin in der Serie „Doctor Who“ © BBC One

Die aus „Doctor Who“ bekannte Jo Martin zählt neben Samantha Bond zum Cast der Krimiverfilmung „The Marlow Murder Club“, die der Autor Robert Thorogood höchstpersönlich für UKTV auf den Weg bringt. Man kennt ihn auch als Schöpfer der Krimiserie „Death in Paradise“.

Der britische Sender UKTV lässt Robert Thorogoods Kriminalroman „The Marlow Murder Club“ als Zweiteiler verfilmen, wofür laut Radio Times der Autor höchstpersönlich gewonnen werden konnte. Als Schöpfer der Produktion „Death in Paradise“ geht bereits eine langjährige Krimiserie aus dem Vereinigten Königreich auf ihn zurück.

In „The Marlow Murder Club“ spielt Samantha Bond („Downton Abbey“) die pensionierte Archäologin Judith Potts, die allein in der Kleinstadt Marlow lebt, in der sie Kreuzworträtsel für die lokale Tageszeitung austüftelt. Weitere Hintergrundinfos lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Mario Giglio)