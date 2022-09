Das Sommerhaus der Stars: Stephen Dürr bringt Christina Grass auf die Palme

Marco Cerullo und Christina Grass nehmen 2022 bei „Sommerhaus der Stars“ teil. © RTL/Stefan Gregorowius

Christina Grass ist genervt von Stephen Dürr. In Folge 7 von „Das Sommerhaus der Stars“ platzt ihr der Kragen. Lesen Sie hier mehr:

Ganz schönes Drama im „Sommerhaus der Stars“! Schon seit dem 7. September ist die neue Staffel auf RTL in vollem Gange. Mehrere Promi-Paare leben für mehrere Tage auf engstem Raum zusammen, um am Ende „Promi-Paar des Jahres“ zu werden. Dabei kann sich nicht jeder ausstehen. In Folge 7 platzt Christina Grass, Neu-Kandidatin im „Sommerhaus“ der Kragen. Stephen Dürr geht ihr gewaltig auf die Nerven.

MANNHEIM24 verrät, warum Christina Grass im „Sommerhaus“ wegen Stephen Dürr genervt ist.

Schon zum siebten Mal wird „Das Sommerhaus der Stars“ auf RTL ausgestrahlt. Folge 7 ist bereits seit dem 25. September auf RTL+ online. Zuschauer, die einen Premium-Account besitzen, können jede neue Episode bereits früher streamen. (fas)