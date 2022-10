Das Sommerhaus der Stars: Paar fliegt nach Exit-Challenge raus

Die acht Promi-Paare zu Staffelstart von „Sommerhaus der Stars“ auf RTL. © RTL/Stefan Gregorowius

In Folge 9 von „Sommerhaus der Stars“ müssen wieder zwei Paare in einer Exit-Challenge gegeneinander antreten. Lesen Sie hier, wer verloren hat und das „Sommerhaus“ verlassen muss:

Zugegeben, es war ja schon eine echte Überraschung, die die Promis nach der letzten Nominierung erwartete: Eigentlich stand das Ergebnis im „Sommerhaus der Stars“ schon fest, doch dann kam ein Brief, der alles änderte: Stephen und Katharina Dürr sowie Cosimo und seine Freundin Nathalie wurden überraschend in die Exit-Challenge geschickt. In einem alles entscheidenden Spiel kämpfen sie um ihren Platz im „Sommerhaus“.

MANNHEIM24 verrät, wer die Exit-Challenge in Folge 9 verloren hat und das „Sommerhaus“ verlassen muss.

Folge 9 von „Sommerhaus der Stars“ ist bereits seit dem 2. Oktober auf RTL+ online. Zuschauer, die einen Premium-Account besitzen, können jede neue Episode bereits vor TV-Ausstrahlung streamen. (fas)