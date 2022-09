Das Sommerhaus der Stars: Neues Pärchen zieht ein

„Das Sommerhaus der Stars“-Logo © RTL

Bereits in Folge 4 kündigte sich an, dass ein neues Paar ins „Sommerhaus der Stars“ einziehen wird. In Folge 5 ist es dann soweit. Lesen Sie hier, welches Promi-Paar neu dazukommt:

Schon seit dem 7. September läuft die neue Staffel „Das Sommerhaus der Stars“ auf RTL. Zuschauer, die einen Premium-Account bei der Streamingplattform RTL+ besitzen, können die neuen Folgen bereits vor TV-Ausstrahlung online auf RTL+ streamen. In Folge 5, die bereits seit dem 18. September auf RTL+ verfügbar ist, kommt ein neues Paar ins „Sommerhaus der Stars“.

MANNHEIM24 verrät, welches Promi-Paar in Folge 5 von „Das Sommerhaus der Stars“ neu einzieht.

Schon zum siebten Mal wird „Das Sommerhaus der Stars“ auf RTL ausgestrahlt. Acht Stars und ihre Partner kämpfen in diesem Jahr um den Titel „DAS Promi-Paar“ 2022. Dem Siegerpärchen winkt obendrein noch eine Prämie von 50.000 Euro. (fas)