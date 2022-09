Das Sommerhaus der Stars: Ein Paar muss nach der Exit-Challenge gehen

In Folge 5

Bei der Nominierung in Folge 4 haben Stephen und Katharina und Kader und Ismet die meisten Stimmen bekommen. In Folge 5 müssen sie zur Exit-Challenge. Lesen Sie hier, wer aus dem „Sommerhaus“ fliegt:

Schon seit dem 7. September 2022 ist die neue Staffel „Das Sommerhaus der Stars“ in vollem Gange. Acht Stars und ihre Partner kämpfen um den Titel „DAS Promi-Paar des Jahres“ auf RTL. In regelmäßigen Nominierungen dürfen die Kandidaten entscheiden, wer das „Sommerhaus“ verlassen muss. In Folge 4 fällt die Wahl auf Stephen und Katharina und Kader und Ismet. In einer Exit-Challenge haben die Paare aber die Möglichkeit, sich vor ihrem Rauswurf zu schützen.

MANNHEIM24 verrät, welches Paar das „Sommerhaus der Stars“ nach der Exit-Challenge in Folge 5 verlassen muss.

Folge 5 von „Das Sommerhaus der Stars“ ist bereits seit dem 18. September auf RTL+ verfügbar. Die neuen Episoden werden jeweils immer früher auf der Online-Streamingplattform ausgestrahlt. Nur Zuschauer, die einen Premium-Account besitzen, können die Folgen auch früher gucken. (fas)