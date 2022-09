Das Sommerhaus der Stars: Das Bauernhaus gibt‘s zum Mieten

Das „Sommerhaus der Stars“ © Booking.com/Friedrich Rump/RTL/Stefan Gregorowius/Montage HEADLINE24

Am 7. September startet die neue Staffel „Das Sommerhaus der Stars“ auf RTL. Wer auch mal wie die Promis leben will, der kann das tun – das „Sommerhaus der Stars“ kann man nämlich mieten! Lesen Sie hier mehr:

Endlich ist es wieder soweit: Am 7. September startet die neue Staffel „Das Sommerhaus der Stars“ auf RTL. Zuschauer, die einen Premium-Account besitzen, können die erste Folge bereits seit dem 31. August auf RTL+ streamen. Acht Stars und ihre Partner kämpfen in diesem Jahr um den Titel des „Promi-Paars 2022“. Dabei sind sie für mehrere Tage in einem ranzigen Bauernhaus im nordrhein-westfälischen Bocholt untergebracht. Doch so eklig ist das Haus eigentlich gar nicht – im Gegenteil, man kann es sogar mieten!

MANNHEIM24 verrät, wie Interessierte das „Sommerhaus der Stars“ mieten können – und wie es eigentlich aussieht.

Schon zum siebten Mal wird „Das Sommerhaus der Stars“ auf RTL ausgestrahlt. Wegen Corona musste der Drehort im Jahr 2020 auf das Bauernhaus in Bocholt ausweichen. Seitdem wird „Das Sommerhaus der Stars“ hier gedreht. (fas)