„Das ist der Titan“: Verena Kerth plaudert im Dschungelcamp über Bettqualitäten von Oliver Kahn

Von: Sarah Wolzen

Verena Kerth wurde einst durch ihre Beziehung mit Oliver Kahn berühmt. Im Dschungelcamp wird sie nun nach den Bettqualitäten der Torhüterlegende gefragt. Ihr Urteil fällt eindeutig aus.

Murwillumbah, Australien - Tag 3 im Dschungel und bei „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ wird endlich ausgepackt. Gigi Birofio (23) will von Verena Kerth (41) wissen, wie es mit ihrem Ex Oliver Kahn (53) im Bett so ablief. Und die Radiomoderatorin packt aus.

Im Dschungelcamp wird es schlüpfrig

Inzwischen ist Verena Kerth glücklich vergeben an Marc Terenzi (44), dem Dschungelkönig von 2017. Der Weg in die Öffentlichkeit gelang ihr jedoch an der Seite eines anderen Mannes. In der Münchner Promidisco P1 lernte sie einst Oliver Kahn kennen. Zwischen 2003 und 2008 war sie mit dem damaligen Torwart des FC Bayern München zusammen. Die Medien stürzten sich seinerzeit auf die beiden, nicht zuletzt, weil Oliver Kahn für Verena seine hochschwangere Frau sitzengelassen hatte.

Verena Kerth erinnert sich daran zurück, wie es mit Ex Oliver Kahn im Bett lief © IMAGO / Sven Simon & RTL+

Einer, der von den ganzen Schlagzeilen wohl nichts mitbekommen hat, ist Verena Kerths Dschungelcamp-Mitstreiter Cosimo Citiolo. Der ist ganz erstaunt, als er im Dschungelcamp von Gigi Birofio erfährt, dass Verena einst mit dem Welttorhüter zusammen war. Gigi hält sich nicht zurück und will gleich wissen, wie es um Oliver Kahns Bettqualitäten bestellt ist.

Verena Kerth verrät wie es um die Bettqualitäten ihres Ex Oliver Kahn steht

„War der im Bett auch so wie im Fußball?“, fragt er. Verena Kerth reagiert gekonnt: „Das ist der Titan! Was ist denn das für eine dumme Frage, Gigi? Überleg doch einfach mal selber bevor du sprichst. Ganz im Ernst“, ermahnt sie ihn grinsend.

Über die Frage kann die 41-Jährige auch später im Interview nur noch lachen. „Hahaha, oh Gott, oh Gott“ entfährt es ihr im Dschungeltelefon. Im Bett scheint der Champions-League-Sieger von 2001 also durchaus performt zu haben.

Auf ihre Beziehung mit dem Titan scheint Verena Kerth jedoch mit gemischten Gefühlen zurückzublicken. Ihren jetzigen Freund Marc Terenzi kenne sie schon seit 22 Jahren, so die IBES-Teilnehmerin. Zusammengekommen sind die beiden jedoch erst vor wenigen Monaten. „Also Marc hätte mir damals vieles ersparen können“, verrät sie vielsagend.

Während er über Verena Kerths Liebesleben bestens informiert ist, scheint die Transition von Jolina Mennen komplett an Gigi vorbeigegangen zu sein. „Du hattest mal einen Penis?!“, staunt der Dschungelcamper über Jolina, die im Körper eines Mannes geboren wurde. Verwendete Quellen: RTL+ („Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“; Folge vom 15. Januar 2023)