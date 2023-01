Das Dschungelcamp auf RTL: Lucas Cordalis erzählt, wie sein Vater gestorben ist

Teilen

An Tag 5 wird es emotional bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ auf RTL. Lucas Cordalis spricht erstmals über seinen verstorbenen Vater. Lesen Sie hier, wie er gestorben ist:

Seit dem 13. Januar laufen wieder neue Folgen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ auf RTL. Zwölf mutige Kandidaten machen sich dieses Jahr auf den Weg nach Down Under, um sich die Krone zu holen. Auch Schlagerstar Lucas Cordalis möchte dieses Jahr den Sieg nach Hause holen. Er möchte in die Fußstapfen seines verstorbenen Vaters Costa (†75) treten, der 2004 erstmals Dschungelkönig wurde.

MANNHEIM24 verrät, wie Lucas Cordalis im Dschungelcamp über seinen verstorbenen Vater spricht – und wie dieser gestorben ist.

Schon zum 16. Mal wird eine neue Staffel „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ auf RTL ausgestrahlt. Neben Lucas Cordalis kämpfen auch Stars wie Claudia Effenberg oder Markus Mörl um die Krone. (fas)