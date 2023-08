Das Boot: Wann startet Staffel 4 bei Sky?

Sky-Serie geht bald weiter

Das Postermotiv zur 4. Staffel der Serie „Das Boot"

Für September hat Sky die Rückkehr von „Das Boot“ angekündigt. Dann geht die vierte und womöglich letzte Staffel bei Sky 1 auf Sendung. Hier ist der Trailer dazu. Worum geht es diesmal?

Am Samstag, den 23. September um 20.15 Uhr feiert die vierte Staffel der deutschen Serie „Das Boot“ ihre Premiere bei Sky One, wo Doppelfolgen gezeigt werden. Bei Sky Q, Sky Go und WOW gibt es die komplette Staffel ab diesem Tag schon zu streamen. Noch nicht ganz klar ist, ob es die letzte Staffel sein wird. Sky hat zwar verkündet sich aus dem Bereich der eigenproduzierten Serien zurückzuziehen, doch bis zur Deadline bliebe noch etwas Zeit.

Darum geht es in der 4. Staffel von „Das Boot“

Im Mittelmeer spitzt sich der brutale U-Boot-Krieg im Mittelmeer zu, während sich in Berlin Intrigen und Geheimnisse breit machen. In den eigenen Reihen der Kriegsmarine wächst der Widerstand gegen die Nazis. Nach einer gemeinsamen Tragödie finden die Geschwister Klaus (Rick Okon) und Hannie Hoffmann (Rosalie Thomass) wieder zueinander. Beide kämpfen für ihre Sache. Klaus ist von Portugal ins Deutsche Reich zurückgekehrt. In geheimer Mission reist er nach Neapel um als U-Boot-Kommandant den Verlauf des Krieges zu verändern. Hannie will den vielen Waisenkindern helfen, die Opfer des Krieges geworden sind und deckt dabei infame Machenschaften des NS-Reiches auf.

