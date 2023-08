Darum schalteten die ZDF-Zuschauer um 22 Uhr scharenweise ab

Von: Lisa Klugmayer

Das ZDF setzte am Montagabend voll und ganz auf die Leichtathletik-WM – und darf sich über gute Quoten freuen. Danach stürzten die Einschaltquoten allerdings massiv ein.

München – Ein sportliches Highlight jagt das nächste: Die spanischen Frauen haben sich gerade zur Fußballweltmeisterin gekürt, jetzt wollen es die Leichtathleten wissen. Gina Lückenkemper (26) verpasste am Montagabend (21. August 2023) zwar den Einzug ins 100-Meter-Finale, bescherte dem ZDF allerdings Top-Quoten. Doch kaum schloss das ZDF-Sportstudio, stürzten auch die Quoten ein.

Leichtathletik-WM dominiert: Nur Tagesshow hatte mehr TV-Zuschauer

Das Quotenduell hat das ZDF zur Primetime beim Gesamtpublikum auf jeden Fall gewonnen. Am Montag schauten insgesamt 3,31 Millionen Menschen die Leichtathletik-WM, wie DWDL berichtet. Für den Mainzer Sender ergibt das einen Marktanteil von 15,5 Prozent beim Gesamtpublikum ab drei Jahren. Nur die Tagesschau hatte mit 3,73 Millionen (Marktanteil 18 Prozent) kurzfristig mehr Zuschauer. Die ARD konnte seine gute Quote allerdings nicht halten und verlor nach der Tagesschau wieder rapide an Zuschauer. Danach ist das Sportprogramm in Zweiten wieder ganz vorne und kann sein Niveau lange halten.

Interessant dabei ist: Die „AdScanner“-Kurve von DWDL zeigt, dass es an dem Abend zwei sichtbare Peaks beim ZDF gab: Das erste Mal ging es stark noch oben, als Gina Lückenkemper leider vergeblich um den Einzug ins 100-Meter-Finale der Frauen kämpfte und dann um 21:45 Uhr nochmal. Das „dürfte sich nicht zuletzt auch damit erklären, dass hier viele eingeschaltet haben, die das ‚heute-journal‘ gesucht haben“, so das Nachrichtenportal.

Darum schalteten die ZDF-Zuschauer um 22 Uhr scharenweise ab

Doch um 22:00 Uhr verlor das ZDF dann radikal Zuschauer. Nachdem das ZDF-Sportstudio und damit um Leichtathletik-Übertragung vorbei war, fielen auch die Quoten im ZDF. Viele Zuschauer blieben nicht im Zweiten, sondern zappten zur ARD, was sich in einem sichtbaren Zuschauer-Plus bei „Hart aber fair“ bemerkbar machte.

Apropro TV-News: Nach über 20 Jahren ist beim Münsteraner „Tatort“ Schluss mit „Alberich“. Die Witze im Namen der Figur Silke Haller werden gestrichen. Verwendete Quellen: dwdl.de