"Dark": Startdatum der 3. Staffel bekannt - Trailer zeigt erste Szenen

Nach der 2. Staffel wollen alle wissen, wie es in "Dark" weitergeht. Die Antwort gibt es bereits im Juni 2020, wenn die 3. Staffel auf Netflix erscheint.

Netflix hat bekannt gegeben, wann die 3. Staffel von "Dark" erscheint.

hat bekannt gegeben, wann die 3. Staffel von "Dark" erscheint. Dabei soll es sich gleichzeitig um die finale Season handeln.

Ein Trailer verrät, was die Fans in den letzten Folgen erwartet.

Update vom 26. Mai 2020: Die 3. Staffel von "Dark" erscheint Ende Juni 2020 auf Netflix

Exakt ein Jahr nach der Veröffentlichung der 2. Staffel von "Dark" wird die 3. Season auf Netflix an den Start gehen. Das Coronavirus hat die Produktion somit nicht beeinträchtigt. Ein Trailer verrät sogar das genaue Startdatum: "Dark"-Fans sollten sich den 27. Juni 2020 vormerken.

Zur exakten Handlung verrät das kurze Video übrigens nicht sehr viel. Die unzähligen Fragen der Zuschauer zu den Zeitreisen werden also erst in den finalen Episoden beantwortet.

Nachricht vom 16. Juli 2020: Erste Bilder verraten, wie es in der 3. Staffel von "Dark" weitergeht

Die 2. Staffel der deutschen Netflix-Serie "Dark" ist seit Ende Juni 2019 auf dem Streamingdienst abrufbar - und trotzdem scheinen Fans immer noch keinen Deut schlauer, was die verschiedenen Zeitebenen und Zeitreise-Möglichkeiten angeht. Stattdessen ist die Welt von Winden mit den neuen Folgen nur noch komplexer geworden. Die Zuschauer hält das jedoch nicht davon ab, fleißig darüber zu spekulieren, wie sich am Ende alles zusammenfügen konnte.

"Dark" Staffel 3: Was verraten die ersten Bilder der Dreharbeiten?

Wie am Ende der 2. Staffel offenbart wurde, scheint es nicht nur mehrere Zeitebenen zu geben, die ineinander greifen, sondern nun sogar eine Art Paralleluniversum. Nachdem Martha von Adam erschossen wurde, taucht nämlich plötzlich eine Martha 2.0 auf, die Jonas erklärt, dass er sie nicht fragen sollte, aus welcher Zeit sie stammt, sondern aus welcher Welt.

Diese Geschichte wird in Staffel 3 weiter in den Vordergrund rücken, wie auch die ersten Bilder vom Set verraten. Vor ungefähr zwei Wochen haben die Dreharbeiten an den neuen Folgen begonnen und Showrunner Baran bo Odar teilt fast täglich neue Fotos der Produktion. Die Bilder zeigen unter anderem Lisa Vicari als Martha 2.0 - erkennbar an der neuen Frisur - und deren Bruder Magnus. Bei ihm scheint es sich ebenfalls um den Magnus aus dem Paralleluniversum zu handeln, da er auf den Bildern seine Haare plötzlich dunkel trägt.

Offensichtlich fanden auch Dreharbeiten an der Schule von Winden statt - ob wir uns hier auch im Paralleluniversum befinden?

Maja Schöne alias Hannah Kahnwald wird auf ihre Szenen vorbereitet:

Winfried Glatzeder kehrt als der alte Ulrich zurück:

Martha 2.0 und Magnus 2.0 scheinen eine Metal-Band gründen zu wollen, wie Baran ob Odar amüsiert anmerkt:

Einen Starttermin für die 3. Staffel "Dark" gibt es leider noch nicht. Geht man jedoch nach dem bisherigen Rhythmus, könnte es Ende 2020 so weit sein.

