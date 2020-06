"Dark" Staffel 3: Netflix veröffentlicht neuen Trailer zum Finale

Bald startet die dritte und letzte Staffel der deutschen Netflix-Serie "Dark". Der Streaming-Riese veröffentlichte nun den Trailer zu den neuen Folgen.

"Dark" ist eine der erfolgreichsten deutschen Netflix-Serien.

Am 27. Juni erscheint die letzte Staffel der Mystery-Serie.

Der Streaming-Dienst veröffentlichte nun den Trailer.

+++ Achtung, es folgen Spoiler zu den ersten beiden Staffeln von "Dark"+++

Mit der Mystery-Serie "Dark" haben Netflix und die Produzenten den Nerv vieler Zuschauer getroffen. Die düstere Zeitreise-Geschichte vermischt nicht nur unterschiedliche Zeitebenen miteinander, sondern offenbart auch komplizierte Verwandtschaftsverhältnisse* und zuletzt sogar eine völlig andere Welt. Was kompliziert klingt, ist es auch: Selbst mithilfe von Familienstammbäumen und einem Zeitstrahl wäre es schwierig, der Handlung von "Dark" zu folgen - aber genau das ist auch irgendwie der Reiz: Sich den Kopf darüber zu zerbrechen, wie alles miteinander verbunden ist und daraus zu schließen, wie es enden wird.

Trailer zur Netflix-Serie "Dark": Wird jetzt endlich alles aufgelöst?

Die 3. Staffel, die am 27. Juni erscheinen wird, wird nun alles offenlegen. Schon von Anfang an planten die Drehbuchautoren eine Geschichte, die über drei Staffeln erzählt wird - was Hoffnung macht, dass sich die Macher einen wirklich ausgeklügelten Plan zurechtgelegt haben. Der Trailer, den Netflix nun veröffentlicht hat, ist bereits vielversprechend.

"Dark" Staffel 3: Was verrät der Trailer zum großen Finale?

In zweieinhalb Minuten wird noch einmal der Twist der 2. Staffel* aufgenommen, in dem Martha stirbt und eine andere Version von ihr aus einer anderen Welt auftaucht. Diese zweite Martha scheint auch in Staffel 3 eine große Rolle einzunehmen. Sie will Jonas dabei helfen, den Ursprung von allem zu finden. Ihre Welt und die von Jonas scheinen untrennbar miteinander verbunden zu sein. Wie sich dieses ganze Wirrwarr wohl lösen lässt? Eins scheint zumindest sicher: Um die Welt - oder Welten - wieder in geordnete Bahnen lenken zu können, müssen Opfer gebracht werden. Es wird also spannend.

