„Der Mann geht, der Schuh bleibt“ – Weisheiten à la Daniela Katzenberger

Von: Madlen Trefzer

Daniela Katzenberger zaubert Fans und Followern ein Schmunzeln ins Gesicht, als sie bei RTLZWEI eine Schuh-Weisheit droppt. Was es damit auf sich hat:

Daniela Katzenberger, bekannt für ihre schillernde Persönlichkeit, das platinblonde Haar und ihre mediale Präsenz, hat sich nicht nur als Reality-TV-Star, sondern auch als Modeikone einen Namen gemacht. Besonders auffällig ist ihre Liebe zu Schuhen, die im TV und in ihren sozialen Medien oft im Mittelpunkt steht. Nun teilt „die Katze“ eine lustige Lebensweisheit mit ihren Fans und Followern, von der MANNHEIM24 berichtet:

Name Daniela Katzenberger Geboren 1. Oktober 1986 (Alter: 36 Jahre), in Ludwigshafen am Rhein Ehepartner Lucas Cordalis (verheiratet seit 2016)

Kein Geheimnis: Daniela Katzenberger liebt Schuhe

Katzenbergers Faszination für Schuhe ist kein Geheimnis. Sie zeigt eine Vorliebe für vielfältige Stile, von eleganten High Heels bis hin zu lässigen Sneakern. Ihre Schuhsammlung scheint schier endlos zu sein und spiegelt ihren persönlichen Geschmack wider, der von Glamour und Extravaganz geprägt ist. Oftmals teilt sie ihre neuesten Errungenschaften auf Plattformen wie Instagram, wo sie ihre Fans an ihrer Freude über das eine oder andere neue Paar teilhaben lässt.

Diese hochhackige Liebe geht sogar so weit, dass Daniela Katzenberger selbst Kollektionen für bekannte Modehäuser entwirft. Das Motto hierbei lautet: Je mehr Glitzer, desto besser! Gerne präsentiert sich „die Katze“ in schicken Outfits und zeigt damit ihre Affinität zu Mode. Ob es um schicke Accessoires, exklusive Kleidungsstücke oder glamouröse Reisen geht, die Blondine aus Ludwigshafen genießt das, was sie sich hin und wieder von ihrem hart verdienten Geld gönnt.

Daniela Katzenberger plaudert über Fußfetischisten

Daniela Katzenberger zeigt durch die Liebe zu Schuhen und Luxus ihre ganz eigene Begeisterung für Mode und Extravaganz. Unabhängig von den Meinungen anderer setzt sie ihren eigenen Stil und ihre eigenen Vorlieben durch, was sie zu einem einprägsamen Charakter in der Welt der Unterhaltung und des Glamours macht. Man erinnere sich an das bombastische Schwarze Kleid von Daniela Katzenberger, das ihre Mutter Iris Klein mit der Venus-Messe in Verbindung brachte.

Zur zeit kursiert bei Instagram ein lustiger Clip, der gleichzeitig auch ein Ausschnitt aus ihrer eigenen Sendung „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“ auf RTLZWEI ist. Darin plaudert die gut gelaunte Blondine in pink: „Es gibt die normalen Fußfetischisten, die stehen ganz normal auf Füße. Dann gibt’s ja so die Untergruppen…“

„Ich fand das mega!“ – Daniela Katzenberger erinnert sich an Fußfetisch-Ex

„Die wollen dann abgeschnittene Fußnägel oder bisschen abgeraspelte Hornhaut, getragene Socken, High Heels“, klärt „die Katze“ auf. Dann erinnert sie sich: „Da war letztens einer, der wollte, dass ich mit meinen nackten Füßen über den Rasen gehe und damit Blumen pflücke. Und ob ich ihm dann diese Blumen zuschicken könnte – er bezahlt es auch.“ Doch Daniela lässt sich davon nicht einschüchtern.

„Ich sag’s Dir – wenn alle Stricke reißen, dann pflücke ich mit meinen Füßen nur noch Blumen. Ich hatte ja auch mal einen Exfreund, der war Fußfetischist. Und der fand das immer toll, wenn er mir Schuhe kaufen konnte – und ich hab das auch dankend angenommen, ich fand das mega!“, so Katzenberger mit großen Augen.

„Der Mann geht, der Schuh bleibt“ – Lebensphilosophie à la Katzenberger

„Ich hab Schuhe bekommen, […] er hat ein bisschen dran rumgeschleckt – und das fand er toll! Ist ja nicht so, dass ich prüde bin… und die Schuhe hab ich heute noch“, gesteht die Kultblondine und gibt ein lautes, teuflisches Lachen von sich. „Der Mann geht, der Schuh bleibt“ stellt sie weise fest und begeistert mit dieser Aussage zahlreiche Fans im Netz:

„Warum bist Du nur so herrlich sympathisch?“, „Egal was viele sagen – ich find sie geil. Einfach so authentisch“, „Hammer“ – Daniela Katzenbergers Humor kommt offenbar an. Ob Ehemann Lucas ihr wohl auch hin und wieder schicke Schuhe kauft? Immerhin hat Cordalis ein Vermögen, das nicht von schlechten Eltern ist. (mad)