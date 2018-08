Daniel Völz bei Promi Big Brother 2018: Bachelor zieht in den TV-Knast

Bei Promi Big Brother 2018 wird Daniel Völz keine Rosen mehr verteilen. Wie macht sich der Bachelor im TV-Knast von SAT.1?

Nein, Daniel Völz ist nicht der erste Bachelor, der von RTL zu Promi Big Brother auf SAT.1 rübersprang. Schon vor vier Jahren zog Paul Janke in den TV-Knast und holte in der Reality-TV-Show immerhin einen achtbaren vierten Platz. Am 17. August ist der 33-Jährige nun in den TV-Knast eingezogen.

Von Daniel Völz hörte man nach der Trennung von Bachelor-Siegerin Kristina nichts mehr. Wobei: Da war ja nie so ganz klar, ob die wirklich Single war. Und dann gab es ja noch das Gerücht, wonach Daniel Völz sich von Bachelor-Kristina wegen einer Dame getrennt habe, die auch bei Promi Big Brother 2018 dabei ist. Aber der Reihe nach!

Promi Big Brother 2018: Als Bachelor bekam Daniel Völz eine geschossen

Eines bleibt von Daniel Völz als Bachelor vor allem in Erinnerung: Er war der erste RTL-Junggeselle, der vor laufenden Kameras eine gescheuert bekam. Kandidatin Yeliz klebte ihm eine, als sie keine Rose bekam. Dabei hatten die beiden am Vorabend noch heftig geknutscht. Da kann man durchaus verstehen, dass Yeliz ein wenig sauer wurde, als sie einfach vom Bachelor abserviert wurde. Nach der schallenden Ohrfeige meinte Yeliz sogar noch: „Ich hätte auch gerne die Faust genommen.“ So sah das damals übrigens aus.

"Hey Schatz, bringst du noch schnell den Müll raus?"



"Ähm... ist gerade sehr schlecht, Schatz (zockt), mache ich später!"#Bachelor pic.twitter.com/vlO6cGB7xr — のᴀƴᴅʀϵᴀʍϵʀ (@Tom_Fox81) 1. Februar 2018

Hat ihm die Zeit als „Bachelor“ die Lust an der Frauenwelt gänzlich verdorben? Wie er im Interview mit der B.Z. verrät, ist Daten für ihn momentan kein Thema: „Ich habe ehrlich gesagt keine Lust, meine Zeit mit Dates zu vergeuden, das ist ja schon auch stressig und zeitintensiv. Ich glaube eher daran, dass man jemandem über den Weg läuft, wenn man nicht danach sucht.“ Man darf gespannt sein, ob ihm die Richtige bei Promi Big Brother 2018 über den Weg läuft.

Seinen bisherigen Job als Immobilienmakler hat Daniel Völz offenbar auch aufgegeben. Wie er der B.Z. verrät, ist er wieder in seine Heimatstadt Berlin gezogen. „Ich bin zurückgekommen, weil mir die Stadt gefehlt hat. Für meinen Job als Synchronsprecher ist es aber natürlich auch von Vorteil, hier zu sein.“ Oder ist er eher wieder nach Deutschland gezogen, weil er eine TV-Karriere plant?

Bislang arbeitete er in Florida als Immobilienmakler für das exklusive Auktionhaus „Sotheby‘s“. Laut einer Webseite des Unternehmens (die mittlerweile nicht mehr erreichbar ist) spricht er neben Deutsch fließend Englisch und hat an der Loyola University in New Orleans Abschlüsse in Betriebswirtschaft und Management erworben. Daniels Spezialgebiet war der Kundenkontakt mit Käufern und Verkäufern in der Stadt Longboat Key und in deren Umgebung. Wie RTL vor dem Start von „Der Bachelor“ mitteilte, lebte Daniel in Florida in einer Zwei-Zimmer-Wohnung mit seiner französischen Bulldogge Bella. Die Hündin gibt es immer noch. Bella ist nach Berlin mitgekommen. „Bella ist die Frau in meinem Leben, meine kleine Prinzessin“, sagte er der B.Z.. Auch auf seinem Instagram-Kanal zeigt er seine Bella.

Promi Big Brother 2018: Daniel Völz ist der Enkel von Schauspieler Wolfgang Völz

Falls Ihnen der Nachname des Promi-Big-Brother-Kandidaten bekannt vorkommt: Daniel Völz ist der Enkel der Anfang Mai mit 87 Jahren verstorbenen Schauspieler-Legende Wolfgang Völz. Die älteren Fernsehzuschauer kennen Wolfgang Völz wohl noch aus der TV-Kultserie „Raumpatrouille – Die phantastischen Abenteuer des Raumschiffes Orion“ und aus zahlreichen Edgar-Wallace-Filmen (unter anderem „Der grüne Bogenschütze“). Den Jüngeren dürfte der Bachelor-Opa vor allem als Synchronsprecher ein Begriff sein. Er lieh unter anderem „Käpt'n Blaubär“ seine Stimme.

Zum Tod seines Großvaters postete Daniel Völz auf Instagram ein rührendes Bild, das ihn als Baby lachend mit Wolfgang Völz zeigt.

Dazu schrieb er: „Was haben wir gelacht, was hatten wir für Spaß. Du warst wie ein Vater für mich, wahrscheinlich der wichtigste Mann in meinem Leben. Du hast mir so viel beigebracht und mir gezeigt wie man seinen eigenen Weg geht. Jetzt hast du dich verabschiedet, und hast mir somit nochmals etwas beigebracht... wie wichtig Familie ist. Obwohl du nicht mehr bei uns bist, wirst Du für immer in meinem Herzen bei mir sein.“

Promi Big Brother 2018: Daniel Völz kommt aus einer Schauspieler-Dynastie

Wolfgang Völz ist nicht der einzige Schauspieler in der Verwandtschaft des Promi-Big-Brother-Kandidaten. Seine Tante Rebecca Völz, war in zahlreichen TV-Serien zu sehen, unter anderem in der legendären „Tatort“-Folge „Reifezeugnis“. Zudem synchronisierte sie Jennifer Grey im Kultfilm „Dirty Dancing“.

Benjamin Völz, der Onkel von Daniel Völz trat unter anderem in der Krimi-Serie „Der Alte“ auf und synchronisiert die US-Schauspieler Keanu Reeves, Charlie Sheen, David Duchovny und Matthew McConaughey.

Promi Big Brother 2018: Was lief zwischen Daniel Völz und Chetrin Schulze?

Interessant: Auch "Love Island"-Kandidatin Chethrin Schulze ist bei Promi Big Brother 2018 dabei. Mit der soll Daniel Völz ja gerüchtehalber was gehabt haben. Wie die Bunte berichtete, soll Chethrin nicht ganz unschuldig an Daniels Trennung von Bachelor-Siegerin Kristina gewesen sein. Schon bevor Daniel Völz im TV seine letzte Rose an Kristina überreicht hatte, war spekuliert worden, dass es zwischen der Blondine und ihm gefunkt haben könnte. Dazu kam: Immer wieder posteten die beiden zur gleichen Zeit Instagram-Schnappschüsse aus der selben Stadt - zuletzt aus Wien. Zufall?

Laut Chetrin ja. Sie erklärte auf ihrem Instagram-Account: „Ich möchte hiermit einfach klarstellen, dass der Daniel Völz und ich uns wirklich nicht persönlich kennen.“ Wir werden ja sehen, wie vertraut die beiden bei Promi Big Brother 2018 miteinander umgehen.

Daniel Völz bei Promi Big Brother 2018: Was ist für ihn drin?

Daniel Völz weiß seit seiner Zeit als Bachelor, wie man sich vor den Kameras präsentiert. Allerdings wurden die Folgen der RTL-Show immer bearbeitet. Die Teilnahme an einem Reality-TV-Format ist schon eine andere Hausnummer. Wie weit er kommt, hängt vor allem davon ab, ob er die Sympathien der TV-Zuschauer gewinnen kann. Eigentlich ist er ein sympathischer Kerl. Die Ohrfeige soll an dieser Stelle nichts zur Sache tun, der Grund war ja eine romantische Kränkung.

Interessant wird, wie Daniel Völz mit Chetrin Schulze klar kommt. Wir werden ja sehen, ob das was zwischen den beiden lief. Und wenn ja: Ob die beiden wirklich so gute Schauspieler sind, dass sie das verheimlichen können? Oder gibt es im TV-Knast ein großes Liebes-Outing?

Gut möglich, dass Daniel Völz bei Promi Big Brother 2018 mindestens so gut oder sogar noch besser abschneidet wie Bachlor-Kollege Paul Janke vor vier Jahren.