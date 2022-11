Criminal Minds - Evolution: Neues zum Revival der Erfolgsserie bei Paramount+

Teilen

Criminal Minds: Evolution © Paramount+

Die beliebte Krimiserie „Criminal Minds“ kehrt mit dem Beititel „Evolution“ im November auf die US-Bildschirme zurück. Zehn neue Folgen gibt es dann, mit kurzer Unterbrechung über Weihnachten, bis Februar zu sehen. Nun wurde ein Trailer veröffentlicht.

Am Donnerstag, den 24. November, also an Thanksgiving, feiert die Serie „Criminal Minds: Evolution“ aka die 16. Staffel des Krimiformats „Criminal Minds“ ihre US-Premiere bei Paramount+. Zunächst gibt es zwei Episoden zu streamen. Bis zum 15. Dezember geht es dann wöchentlich weiter, dann folgt eine kurze Feiertagspause, ehe es ab dem 12. Januar und bis zum 9. Februar weitergeht. Fast also wie in guten alten Network-Zeiten bei CBS - nur mit der Hälfte der Folgen. Nun hat der Streamingdienst einen englischen Trailer zum Revival veröffentlicht, der auf zwei Minuten das Wiedersehen erklärt.

Im Februar 2020 verabschiedete sich „Criminal Minds“ nach 15 Jahren von den TV-Zuschauern und kehrt also schon 2022 wieder zurück. Das Comeback-Team besteht aus Joe Mantegna (David), A.J. Cook (JJ), Kirsten Vangsness (Penelope), Aisha Tyler (Tara), Adam Rodriguez (Luke) und Paget Brewster (Emily). Nicht mehr dabei sein werden Matthew Gray Gubler aka Spencer und Daniel Henney aka Matt. Wie die Abwesenheit der beiden behandelt wird und was der Trailer verrät, lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)