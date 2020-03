Wegen Corona: Beliebte Tagesschau-Sprecherin nicht mehr im TV zu sehen

Linda Zervakis gehört zu den beliebtesten Nachrichtensprecherinnen Deutschlands. In einem Video meldete sie sich aus ihrem Wohnzimmer.

Die Coronavirus-Krise beeinflusst auch das Leben von Prominenten und TV-Stars. Eine Tagesschau-Sprecherin bleibt nun daheim.

Tagesschau-Sprecherin Linda Zervakis wird zunächst nicht mehr auf den TV-Bildschirmen zu sehen sein.

Über Instagram klärt die TV-Prominente ihre Fans darüber auf - es hat etwas mit dem Coronavirus* zu tun.

Zervakis gibt sich ironisch - doch scheint auch sie überrascht zu sein von der aktuellen Lage.

Hamburg - „Guten Abend, meine Damen und Herren! Ich begrüße Sie zu einer Sonderausgabe von mir selbst“ - mit diesen Worten beginnt Tagesschau-Sprecherin Linda Zervakis (45) ein Video auf ihrer Instagram-Seite*.

Tagesschau-Sprecherin Zervakis filmt sich daheim - es geht um Coronavirus-Risiko

Doch auch wenn die Begrüßungsworte anfangs noch bekannt klingen - die Situation ist alles andere als normal. Zervakis steht nicht im ARD-Studio, sondern filmt sich von daheim im Wohnzimmer. „Es ist eine abgefahrene Zeit“, sagt Linda Zervakis ganz untypisch für die sonst so seriöse Nachrichtensprecherin. Dann scherzt sie darüber, dass sie vielleicht bald über Home-Office von ihrem eigenen Wohnzimmer in die Wohnzimmer der Zuschauer senden werde.

Coronavirus-Risiko: Linda Zervakis war in Österreich - nun bleibt die Tagesschau-Sprecherin daheim

Der Hintergrund des Clips: Zervakis kommt aus Österreich - sie sei zwar nur in der „Nähe von Tirol“ gewesen, wolle sich aber an die Empfehlung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn halten. Spahn hatte alle Rückkehrer aus Österreich dazu aufgerufen, für 14 Tage vorsichtshalber daheim zu bleiben. Dem wolle die Nachrichtensprecherin nachkommen, weil sie ihre „Kollegen nicht gefährden möchte“.

Instagram-Video: Am Ende verabschiedet sich Linda Zervakis so, wie man sie aus der Tagesschau kennt

Ansonsten hat Zervakis wie so viele derzeit Mühe, die schlagartig veränderte Situation zu begreifen: „Kann mal jemand den Schalter wieder finden, dass alles wieder so ist wie vorher?“, fragt sie ironisch in ihrem Instagram-Video.

Ansonsten verweist sie auf die Tagesschau und den NDR-Podcast von Virologe Christian Drosten* als Informationsquellen und wünscht allen, dass sie gesund bleiben. Am Ende schließt sie noch so, wie man Zervakis von der Tagesschau kennt: „Die Wetteraussichten für morgen Montag, den 16. März ...“ Ein bisschen Normalität tut schließlich auch gut in diesen Tagen.

Auch Tom Hanks und seine Ehefrau befindet sich in einer 14-tägigen Quarantäne. Anders als Zervakis wurde der Hollywood-Star sogar positiv auf Covid-19* getestet. Moderator Johannes B. Kerner wurde ebenfalls positiv auf das Coronavirus getestet. In weiten Teilen Deutschlands schließen ab Montag die Schulen und Kitas. Einige TV-Sender wie Kika ziehen daraus nun Konsequenzen.

