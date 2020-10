ProSieben zeigte über zehn Folgen von „Two And A Half Men“ - aus tragischen Beweggründen

ProSieben hat kurzfristig das Programm geändert und zeigte über zehn Folgen von „Two And A Half Men“. All das hat einen dramatischen Hintergrund.

Wer vor mehreren Tagen einen Blick ins Programm von ProSieben geworfen und sich für Donnerstagnachmittag eine Sendung herausgesucht hat, könnte etwas verwundert sein. Der Sender hat kurzfristig den Programmplan umgeworfen, denn von 12:05 Uhr bis 17:00 Uhr gab es eine geballte Ladung „Two And A Half Men“. Insgesamt handelte es sich um elf Folgen, die allerdings nicht chronologisch zusammenhängen und stattdessen aus völlig unterschiedlichen Staffeln stammen.

ProSieben nimmt „Two And A Half Men“ kurzfristig ins Programm auf - aus tragischen Gründen

Mit diesem Schritt wollte ProSieben nicht etwa die Einschaltquoten mithilfe des Sitcom-Klassikers* steigern. In Wahrheit war die Änderung auf ein tragisches Ereignis zurückzuführen: Schauspielerin Conchata Ferrell ist am 12. Oktober 2020 im Alter von 77 Jahren infolge eines Herzstillstands gestorben. In „Two And A Hald Men“ übernahm sie die Rolle der Haushälterin Berta.

Ihr zu Ehren zeigte ProSieben am 15. Oktober 2020 ab 12:05 Uhr elf Folgen der Serie, in denen Berta neben den Hauptfiguren Charlie (Charlie Sheen), Alan (Jon Cryer) und Jake (Angus T. Jones) im Mittelpunkt der Handlung steht. Erst ab 17 Uhr ging es mit dem ursprünglichen Programm weiter.

„Two And A Half Men“: Diese Folgen strahlte ProSieben am 15. Oktober 2020 aus

12:05 Uhr: Ich brauche Berta (4. Folge der 1. Staffel)

12:35 Uhr: Ich bin eine Aztekenpriesterin (7. Folge der 2. Staffel)

13:00 Uhr: Lass dir die Zitrone schmecken (17. Folge der 2. Staffel)

13:25 Uhr: Meine Nichte sitzt im Knast (19. Folge der 3. Staffel)

13:50 Uhr: Wie Haare an feuchter Seife (7. Folge der 4. Staffel)

14:20 Uhr: Leck nicht an deiner Haarbürste (10. Folge der 4. Staffel)

14:45 Uhr: Alan ist anders (12. Folge der 4. Staffel)

15:15 Uhr: Superman und Dornröschen (13. Folge der 4. Staffel)

15:40 Uhr: Man fängt nie mit Blähungen an (14. Folge der 4. Staffel)

16:05 Uhr: Die Standuhr (21. Folge der 7. Staffel)

16:30 Uhr: Schöne Stunde in Zentralafrika (9. Folge der 8. Staffel)

Quellen: ProSieben, Filmstarts

