„Black Panther: Wakanda Forever“-Trailer: emotionaler Tribut an Chadwick Boseman

Anaheim, Kalifornien, USA: Die Wandmalerei von Künstler Nikkolas Smith zu Ehren des verstorbenen Chadwick Boseman. © Ernest Coleman/ZUMA Wire/IMAGO

Der neue Film von Marvel „Black Panther: Wakanda Forever“ soll das Vermächtnis von Chadwick Boseman ehren.

Auf der San Diego Comic-Con 2022 wurde erstmals der Trailer zu „Black Panther: Wakanda Forever“ gezeigt, der im November 2022 in die Kinos kommen soll. Der neue Marvel-Film wird auch den Tod des ehemaligen „Black Panther“ Chadwick Boseman thematisieren und somit den Schauspieler ehren, der 2020 in Folge einer Darmkrebs-Erkrankung starb. MCU-Fans können auf eine emotionale Reise gespannt sein, denn der neue „Black Panther“-Teil wird wohl kein Auge trocken lassen.



BuzzFeed.de schaut sich deshalb den Trailer zu „Black Panther: Wakanda Forever“ nochmal genauer an.