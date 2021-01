„Cobra Kai“ auf Netflix: Wird es eine 4. Staffel geben?

Nicht umsonst landete die „Karate Kid“-Fortsetzung in den internationalen Netflix-Charts. Ist eine 4. Staffel von „Cobrai Kai“ geplant?

Seit Januar läuft auf Netflix die dritte Staffel von „Cobra Kai“. Die Fans wollen natürlich wissen, wie es weitergeht. Für die Serie sieht es gut aus. Die „Karate Kid“-Fortsetzung in Serien-Form landete nicht umsonst in den internationalen Netflix-Charts.

So hat Netflix* bereits bestätigt, dass es eine 4. Staffel von „Cobra Kai“ geben wird. Zudem verriet Daniel-LaRusso-Darsteller Ralph Macchio einem Bericht von filmstarts.de zufolge neulich, dass die Autoren schon immer sechs „Cobra Kai“-Staffeln im Kopf hatten. Ob es wirklich soweit kommt, ist ungewiss. Der Erfolg der Serie könnte am Ende den Ausschlag geben.

+++ Vorsicht, es folgen Spoiler zur dritten Staffel von„Cobra Kai“ +++

In Staffel 3 wird das Ruder dem Bericht zufolge „noch einmal rumgerissen und das legendäre All-Valley-Turnier vor der Absage bewahrt“. In der nächsten Staffel dürfte es schließlich zum „großen Showdown“ auf der Matte kommen, mutmaßt das Portal. Daniel (Ralph Macchio) unternehme in der dritten Staffel einen Ausflug in seine Vergangenheit und treffe in Okinawa auf alte Bekannte. Elisabeth Shue feiere zudem „ihr Comeback“ als Daniels und Johnnys Jugendliebe Ali.

Staffel 4 von „Cobra Kai“ – Auftritt von Terry Silver

In Staffel 4 ist mit einem weiteren Auftritt zu rechnen: John Kreese könnte die Hilfe seines Army-Kumpels Terry Silver beanspruchen. In einem Post auf Instagram hatte Schauspieler Thomas Ian Griffith ein Wiedersehen mit Kreese jedenfalls schon angekündigt.

Nicht bekannt, wann 4. Staffel von „Cobra Kai“ auf Netflix erscheinen soll

Über ein mögliches Comeback von Hilary Swank kann unterdessen nur spekuliert werden. Fans der schönen Oscarpreisträgerin sollten die Serie auf Netflix zumindest im Blick haben. Es ist allerdings noch nicht bekannt, wann die vierte Staffel von „Cobra Kai" überhaupt erscheinen soll.

