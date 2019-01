Claus Kleber hat‘s erneut getan! Hier wirft er den „heute journal“-Knigge einfach über Bord

Claus Kleber hat im letzten „heute journal“ (ZDF) 2018 für einen weiteren überraschenden Moment gesorgt - und den Knigge sympathisch über Bord geworfen.

Update vom 1. Januar 2019: Claus Kleber hat es wieder getan! Im „heute journal“, dem hochseriösen Flaggschiff des ZDF, herrschen ja ähnliche ungeschriebene Gesetze wie bei der „Tagesschau“: Die Sprecher sollen sich im Hintergrund halten und die Nachrichten und Hintergründe präsentieren, nicht aber groß selbst in Erscheinung treten. Schon gar nicht humorig. Doch genau das hat Claus Kleber beim „heute journal“ schon in der Vergangenheit immer wieder gemacht. Und nun auch am Sonntag.

Diesmal durfte er aber mehr denn je. Denn es galt, einen humorigen Jahresrückblicks-Beitrag zu präsentieren.

Der Redakteur sei auf Tauchgang nach den Perlen 2018 gegangen, kündigt Claus Kleber an, von diesem sei er zurückgekommen „mit Schalk im Nacken und einigem Zwinkern in den Augen“, so Kleber. Der das mit einem dicken eigenen Zwinkern seines linken Auges untermauert.

Der Hoppla-Moment folgt aber erst, als der mit lustiger Musik untermalte Beitrag einige Minuten später endet. Denn als Kleber wieder im Bild ist, gibt‘s von ihm mit breitem Grinsen ein ausgelassenes „Tadamm!“ Das klingt zwar ein wenig nach Fasching, macht diese TV-Legende aber doch nur noch sympathischer. Nachdem er schon vor kurzem (siehe unten) die Etikette eines Nachrichtenformats leicht gedehnt hatte.

Klebers Abschiedsworte an jenem 30. Dezember: „Wir sehen uns, wenn Sie uns so treu bleiben wie wir Ihnen, nächstes Jahr. Möge es ein gutes werden.“ Gundula Gause ergänzt: „Und ein friedliches.“ Kleber kann auch das nicht unkommentiert stehen lassen: „Du hast recht“, sagt er und haut dazu dreimal mit der Hand auf den Tisch.

Zu sehen und hören ist das alles hier am Ende in der ZDF-Mediathek:

Claus Kleber summt Lied im ZDF-“heute journal“ mit mit

Update vom 22. Dezember 2018:

Mainz - Claus Kleber ist ein hochseriöser Journalist - da passt es eigentlich nicht dazu, im „heute journal“ ein Lied zu trällern. Doch genau das hat er am Freitagabend, 21.12. gemacht.

Was war passiert? Im „heute journal“ lief ein Beitrag zum Ende einer Ära. Jener des deutschen Steinkohle-Abbaus. Dieser schloss damit, dass die Kumpels gemeinsam das traditionelle Steigerlied („Glück auf ...“) sangen.

„heute journal“-Moderator Claus Kleber summt „Glück auf“ im TV

Als der Beitrag endet, wird Kleber eingeblendet. Und: Man hört ihn! Wie er das Lied scheinbar gedankenversunken mitsummt. Bevor er tief Luft holt und zum nächsten Thema kommt.

Hat Claus Kleber nicht gemerkt, dass er schon wieder auf Sendung ist? War es eine Panne? Oder eine Ehrerbietung voller Respekt für die Kumpel, die unter Tage über Jahrzehnte geschuftet haben? Vermutlich eher letzteres. Doch das bleibt offen. So oder so: Es macht Kleber nur noch sympathischer. Die Szene sehen Sie hier in der ZDF-Mediathek ab etwa 2:35 Minuten.

Diverse Twitter-Nutzer feiern die Aktion:

Bin etwas mitgenommen, wie Claus Kleber gerade voll emotional das Steigerlied mitgesummt hat. — Herr Heinzson ⛰️ (@GrafikervonOst) 21. Dezember 2018

Mehr Empathie geht nicht. Wunderbare Abnahme des Beitrages zur Zechenschließung #ClausKleber @heutejournal — Daniela Fuß (@DanielaFuss) 21. Dezember 2018

Hintergrund: Steinkohleförderung in Deutschland mit Festakt am Freitag beendet

Mit der Förderung der letzten Steinkohle ist am Freitag eine Epoche der deutschen Industriegeschichte zu Ende gegangen. „Wir sind hier, auf Prosper-Haniel, Zeugen eines historischen Augenblicks“, sagte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beim Festakt zum Ende des deutschen Steinkohlenbergbaus auf der Zeche Prosper-Haniel in Bottrop.

Reviersteiger Jürgen Jakubeit hatte ihm zuvor das etwa sieben Kilogramm schwere letzte Kohlestück aus der Schachtanlage im Ruhrgebiet überreicht. Für die Bergleute sei das „ein Tag der Trauer“, sagte Steinmeier bei dem emotionalen Schlussakt am Förderturm der Zeche.

Mit der Schließung der letzten Zeche ist der Einsatz der Steinkohle in Deutschland aber nicht zu Ende. Bei der Stromerzeugung und in den Stahlwerken wird sie künftig komplett durch Importkohle ersetzt. Wie viel Steinkohle in den kommenden Jahren verstromt wird, dürfte auch von den Ergebnissen der Beratungen in der derzeit tagenden Kohlekommission abhängen. In diesem Jahr hat die Steinkohle noch zu 13 Prozent der deutschen Stromerzeugung beigetragen.

Claus Kleber (ZDF): Kritik nach Versprecher im „heute journal“

Unser Artikel vom 4. November 2018:

Mainz - Seit einigen Tagen läuft ein ganz besonderer Film in den deutschen Kinos. Ganze acht Jahre hat es gedauert, bis er endlich fertig produziert wurde. Die Rede ist von „Bohemian Rhapsody“, Film über die britische Band Queen und Biografie vom schrillen Sänger Freddie Mercury.

Darüber wollte natürlich auch das „heute journal“ (ZDF) am Mittwoch vorvergangener Woche berichten. „Während wir senden, startet in deutschen Kinos Bohemian Rhapsody, der am heißesten erwartete Film des Jahres“, moderierte ZDF-Moderator Claus Kleber im letzten Abschnitt der Sendung. So weit, so gut. Doch dann tat sich der Journalist mit der Moderation ziemlich schwer.

Für Aufsehen im ZDF sorgte auch das Shirt eines Kameramannes, das bei einem Interview mit Wolfgang Schäuble zu sehen war.

Claus Klebers Versprecher im „heute journal“: Queen oder Queens?

Eigentlich zählt Kleber zu den erfahrensten Moderatoren Deutschlands. Jedoch scheint der 63-Jährige kein großer Queen-Fan zu sein, denn ihm unterlief ein peinlicher Fehler, und das gleich zweimal.

Er erzählte nämlich weiter, dass der Film „über Freddie Mercury, den Frontmann von Queens“ sei. Queens - oder lieber Queen? Queens ist nämlich ein Stadtteil New Yorks und hat nichts mit der berühmten britischen Rockband zu tun.

Ein Versprecher? Offensichtlich nicht, denn kurz danach wiederholte Kleber denselben Fehler nochmal: „Eigentlich kann ein Film nicht schief gehen, der die Knaller von Queens rauf und runter spielt, solange man einen Schauspieler hat, der den völlig überdrehten Freddie Mercury überzeugend darstellt.“

Video: So sehen die Queen-Mitglieder heute aus

„Peinlich“: User auf Twitter empört

Der Fehler blieb bei den Zuschauern und auch in den sozialen Netzwerken natürlich nicht unbemerkt.

Kennt Claus Kleber etwa QUEEN nicht oder warum sagt er immer "Queens"?!

#HeuteJournal — Jane Columbo (@Queen_Columbo) 31. Oktober 2018

Kurz vor Ende der Sendung korrigierte sich der Moderator: „Queen natürlich. Singular. Einmalig.“ Somit waren alle Zuschauer hoffentlich wieder beruhigt.

Video: Claus Kleber rappt wie die Fantastischen Vier

