Citadel: Zweitteuerste Serie aller Zeiten geht weiter

Teilen

Poster zur der Serie Citadel © Prime Video

Die teure Amazon-Produktion Citadel von den Russo-Brüdern soll eine zweite Staffel erhalten. Die Serie mit Richard Madden und Priyanka Chopra Jonas musste einige Produktionsprobleme überstehen.

Teuer und problemanfällig und trotzdem soll die Serie „Citadel“ von Amazon Prime Video eine zweite Staffel erhalten. Das meldet zumindest The Hollywood Reporter bislang aber auch als einzige Quelle vom South by Southwest. Amazon selbst und die AGBO-Sprecher wollte das noch nicht bestätigen, weil die Deals noch nicht vollendet sind, heißt es im Bericht. AGBO ist die Produktionsfirma der Russos.

Die Serie selbst befindet sich schon seit 2018 in der Mache und soll am 28. April ihre weltweite Premiere bei Prime Video feiern. Die Debütstaffel hat sechs Folgen, ob das auch für Season zwei gilt, muss sich zeigen. 2018 hatte Amazon-Studios-Chefin Jennifer Salke die weltumspannende Event-Serie angekündigt, an der Joe und Anthony Russo („Avengers: Endgame“) beteiligt sind. Eine indische Adaption steht auch schon fest, ebenso wie Pläne, daraus ein großes Franchise für den Streamer zu machen. Worum es geht und wer beteiligt ist, erfahren Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)