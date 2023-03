Christian Polanc wollte nicht mit Anna Ermakova tanzen – jetzt ein „Let‘s Dance“-Paar

Christian Polanc hatte eigentlich vor Staffelstart von „Let‘s Dance“ gesagt, nicht mit Anna Ermakova tanzen zu wollen. Doch jetzt sind sie ein Paar. Lesen Sie hier mehr:

Christian Polanc und Anna Ermakova – ein „Let‘s Dance“-Paar, das es so eigentlich nicht hätte geben sollen. Doch mit dem Partnertausch in Show 6 hat sich alles geändert. Christian Polanc und Anna Ermakova tanzen am Freitag (31. März) zusammen. Eigentlich hatte Christian vorher noch angekündigt, nicht mit Anna Ermakova tanzen zu wollen.

MANNHEIM24 verrät, was es damit auf sich hat – und wie das ungewollte Tanzpaar bislang schlägt

Anna Ermakova hat sich in den vergangenen Wochen zur Favoritin bei „Let‘s Dance“ gemausert. In der letzten Show am 24. März räumte sie 30 Punkte mit ihrem Quickstep ab. Christian Polanc ist schon seit Jahr und Tag bei „Let‘s Dance“. Alle Folgen auch auf RTL+. (fas)