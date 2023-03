Chicago Fire: Welcher wichtige Darsteller fehlt in Staffel 1?

Teilen

Taylor Kinney in Chicago Fire © NBC

Ähnlich wie Ellen Pompeo in Grey‘s Anatomy will sich Taylor Kinney in Chicago Fire eine kleine Auszeit von seiner Hauptrolle gönnen. Wie wurde diese innerhalb der Serie eingebaut?

Elf Staffeln lang eine Hauptrolle in einer Network-Serie zu spielen, ist sehr zeitaufwendig. Da kann man schon einmal eine Pause benötigen. Taylor Kinney aka Lieutenant Kelly Severide wird sich aus persönlichen Gründen eine Auszeit nehmen und einige Zeit nicht in Chicago zu sehen sein.

Die beliebte NBC-Feuerwehrserie „Chicago Fire“, die sich aktuell in ihrer elften Staffel befindet, hat dafür die Grundsteine gelegt. In der aktuellen Folge findet Severides Frau Stella (Miranda Rae Mayo) eine leere Wohnung vor, während ihr Gatte in Alabama ist, um ein Trainingsprogramm zum Thema Brandstiftung zu absolvieren. Weitere Infos finden Sie bei Serienjunkies.de. (Adam Arndt)