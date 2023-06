Glamorous: Kritik der Pilotepisode der Netflix-Serie mit Kim Cattrall

Szenenfoto aus der Serie „Glamorous“ © Netflix

Im Windschatten von Hits wie „Der Teufel trägt Prada“ und „Glee“, versucht die neue Netflix-Serie mit Kim Cattrall fliegen zu lernen. Gelingt den „Glamorous“-Machern das Kunststück, in dieselbe Kerbe zu schlagen? Die Voraussetzungen scheinen gut zu sein.

Statt beim „Sex and the City“-Revival „And Just Like That...“ einzusteigen, hat Samantha-Darstellerin Kim Cattral sich für diese neue Netflix-Dramedy entschieden. Zur Freude der Gossip-Crew, die eine Fehde zwischen ihr und den anderen SatC-Darstellerinnen befeuert, schickt der Streamingdienst „Glamorous“ auch noch am selben Tag auf Sendung wie die zweite Staffel der Konkurrenzserie startet. Doch reichen die Vorschusslorbeeren um auch nach Sichtung der Pilotepisode zu begeistern?

Wovon handelt die Serie „Glamorous“?

Marco Mejia (Miss Benny, „Fuller House“, „Love, Victor“) ist ein junger Make-Up-Fan, der neben seinen Influencer-Versuchen Teilzeit in einem Einkaufzentrum Schminke verkauft. Davon ist besonders seine alleinerziehende Mutter nicht begeistert und besorgt ihm einen Job in der Anwaltskanzlei, in der sie arbeitet. Doch mit der Pistole auf der Brust sieht Marco ein, dass er sich mit seinen 22 Jahren also anders umsehen muss. Der große Ruhm auf TikTok lässt auf sich warten, also muss ein echter Job her. Die komplette Kritik zu den ersten Episoden der Serie lesen Sie bei Serienjunkies.de. (Loryn Pörschke-Karimi)