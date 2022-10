Wer ist im Cast der neuen „Supernatural“-Nachfolgeserie „The Winchesters“?

Drake Rodger, Meg Donnelly und Demetria McKinney in The Winchesters © The CW

Mit „The Winchesters“ erzählen die Seriemacher die Vorgeschichte zu der Erfolgsserie „Supernatural“. Wir begleiten darin die Eltern der beiden Brüder.

Während Jensen Ackles Figur Dean als Erzähler dient, ist der Rest des Casts neu. Wer schlüpft in die Rollen der neuen Story? 15 Staffeln lang hat die düstere, aber herzliche Fantasyserie „Supernatural“ uns unterhalten und oft auch berührt. Nun tritt das Prequel „The Winchesters“ die Nachfolge an und will sich einen Platz in unseren Herzen erobern. Der Cast ist neu, die Geschichte begleitet die Eltern der Supernatural-Brüder Dean (Jensen Ackles) und Sam (Jared Padalecki) bei ihrem Kennenlernen. Ob das ebenso einschlägt wie die Mutterserie hängt unter anderem auch davon ab, ob die Schauspieler uns für sich gewinnen können. Woher Ihr die Darsteller:Innen bereits kennen könntet, lest Ihr hier.

In Deutschland kann man die Pilotepsode der Serie „The Winchesters“ bereits kostenpflichtig über Amazon als Stream erwerben, wo auch die Fantasy-Serie „Die Ringe der Macht“ Abruf-Rekorde verzeichnet. Die 22-jährige Darstellerin hat bereits eine beeindruckend lange Filmographie vorzuweisen. Meg Donnelly startete 2013 als Ash in der Serie „Team Toon“ durch. Nach dem Ende 2015 ergatterte sie die Rolle der ältesten Tochter der Familie in der Comedy „American Housewife“. In der Pilotepisode wurde Taylor Otto von Johnny Sequoyah dargestellt, Donnelly übernahm ab der zweiten Folge und blieb der Serie über 100 Episoden lang treu.

Als Addison gehört sie zum Hauptcast des „Zombies"-Franchise von Disney. Als Val stößt sie 2022 zur dritten Staffel der Disney+-Serie High School Musical: Das Musical - Die Serie. Sie ist die Kindheitsfreundin von E.J. Caswell (Matt Cornett). In „The Winchesters" übernimmt sie die Rolle der Mary Campbell, der späteren Mutter von Sam und Dean.