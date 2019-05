Caroline bei GNTM 2019: Es wird im Shootout ernst – Wirbel um Nackt-Shooting mit Hund

GNTM 2019: Dass Kandidatin Caroline auf Instagram kein Problem damit hat, sich leicht bekleidet zu zeigen, ist keine Überraschung. Doch sie hat wohl nicht damit gerechnet, dass ihr Hundebild für Unmut bei den Fans sorgt.

Update vom 9. Mai: Sie fiel bei GNTM 2019 bisher sehr wenig auf - doch am Donnerstag wird sich Caroline wohl ins Zeug legen (müssen). Denn: Die 21-Jährige steht im Shootout gegen Sarah. Sicher ist: Eine der beiden muss gehen. Kann sich Caroline durchsetzen?

Caroline bei GNTM 2019: Wirbel um Nackt-Shooting mit Hund - Vorwurf der Tierquälerei auf Instagram?

Update 25. April 2019: Stolz veröffentlichte GNTM-Kandidatin Caroline aus Bremerhaven das Ergebnis des Nackt-Shootings der aktuellen Staffel der Heidi Klum-Show auf Instagram: Das Bild zeigt die komplett hüllenlose Caroline. Ihre Brüste werden lediglich von ihren langen Haaren bedeckt, vor ihre Intimzone hält die Blondine einen süßen Hund. Doch das Bild sorgte unter ihren Instagram-Followern für jede Menge Diskussionen. Während die meisten Fans das Foto für wunderschön und gelungen halten, sind andere User regelrecht empört. Mehrfach finden sich Kommentare wie „Der arme Hund“ unter dem Bild – ein Vorwurf der Tierquälerei? Andere Follower versuchen die Wogen zu glätten: „Würde der Hund auf dem Bild es schlimm finden, würde er sich doch wehren?“, fragt beispielsweise ein User. Glücklicherweise überwiegen die positiven Reaktionen auf das Hunde-Bild. Dennoch wünschen sich die Fans der 21-Jährigen, ihr GNTM-Idol würde weniger mit Diskussionen auf Instagram von sich reden machen, sondern innerhalb der Model-Show mehr auffallen und Sendezeit bekommen.

Auch eine andere, ehemalige „GNTM“-Kandidatin, sorgt regelmäßig mit ihren Instagram-Posts für Wirbel im Netz.

GNTM 2019: Busen-Blitzer bei Caroline - Ultra-heißes Foto bei Instagram

Update vom 18. April: In der 10. Folge von GNTM musste Caroline harte Kritiken von den anderen Meeedchen einstecken. Der Grund: Sie sei zu schüchtern und langweilig und habe es deswegen nicht verdient, in die Top Ten zu kommen, wie tz.de* berichtet. Ganz unbegründet sind diese Aussagen allerdings nicht: Viele Zuschauer haben nämlich das Gefühl, die Bremerhaverin auch zwei Monate nach Beginn der Show nur selten gesehen oder erlebt zu haben. Kein einfaches Urteil für die 21-jährige Studentin, die kurz vor dem Entscheidungs-Walk verständlicherweise in Tränen ausbrach. Doch Heidi sah es zum Glück anders und schickte stattdessen eine andere Kandidatin nach Hause. In der 11. Folge von GNTM geht es für Caroline jetzt um alles: Sie muss nämlich aus sich herauskommen und beweisen, dass sie kein langweiliges Model ist.

Ein Foto auf dem Instagram-Profil der Blondine zeigt, dass sie sich diese Kritik zu Herz genommen hat. Auf dem Schwarz-Weiß-Schnappschuss ist die GNTM-Kandidatin sehr lasziv zu sehen: Sie trägt nichts anderes als eine schwarze Unterhose aus Spitze, während ihre langen blonden Haare ihre Brüste verdecken. Auch ihr Blick geht sehr provokant in Richtung Kamera. Dazu schreibt die Bremerhaverin: „Hey ihr Lieben! Mal etwas in Schwarz/Weiß. Man sagt ja, durch die Fotografie ohne Farbe kann man in die Seele sehen, ich frage mich, ob das stimmt.“

Für das heiße Bild hat Caroline diesmal nur Komplimente bekommen. Ein Fan schreibt zum Beispiel: „OMG, Du bist so toll. Erst habe ich gar nicht gemerkt, dass du dabei bist, aber jetzt liebe ich dich so.“ Eine andere kommentiert noch: „Wow! Du wunderschöne Schönheit!“ Und ein Follower stellt fest: „Alles andere als langweilig.“ Ob diese Kommentare der hübschen jungen Frau den richtigen Kick geben, um sich bei der 11. Folge von GNTM endlich durchsetzen zu können?

GNTM 2019: Kandidatin Caroline aus Bremerhaven träumt von diesen Shootings

Bremerhaven - Studentin Caroline ist 21 Jahre alt und kommt aus Bremerhaven. Die Blondine hat sich hohe Ziele gesteckt: Sie möchte als internationales Model berühmt werden, wie nordbuzz.de* berichtet.

GNTM 2019: Kandidatin Caroline aus Bremerhaven träumt von zwei bestimmten Shootings

Am Modeln reizt sie besonders, dass sie dabei in verschiedene Rollen schlüpfen kann. In ihrem Vorstellungs-Clip zeigt sich Carolin sehr selbstbewusst und sieht sich für die anstehenden Aufgaben bestens gerüstet. Die 21-Jährige sagt von sich selbst, dass es ihr leicht fiele, sich vor der Kamera in die Posen zu setzen, die die Designer und auch Model-Mama Heidi Klum sehen wollen. Außerdem liebt es das temperamentvolle Nordlicht, sich zu Musik zu bewegen. Carolins Traum-Shooting? Entweder als Prinzessin auf einem großen weißen Pferd oder als Meerjungfrau unter Wasser zu posieren.

GNTM 2019: Es gibt diverse Änderungen in der Klum-Show

Heidi Klum sucht in der 14. Staffel von GNTM das neueste Topdmodel. Doch wer denkt, 2019 wird alles so sein, wie in den Jahren zuvor, irrt gewaltig. Denn in diesem Jahr gibt es gleich mehrere Änderungen bei GNTM. Außerdem finden Sie dort alle Kandidatinnen von “Germany‘s Next Topmodel“.

