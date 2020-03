Carina Spack geht RTL fremd: Auf diesem Sender kann man die Recklinghäuserin unter Palmen bewundern 

Carina Spack reist aus Recklinghausen für Sat.1 an den Traumstrand von Phuket in Thailand.

Ex-Bachelor-Kandidatin Carina Spack aus Recklinghausen reist wieder ins Paradies. Aber nicht mehr für RTL. Denn "Reality-TV" macht die Blondine ab 25. März ausgerechnet bei der Konkurrenz.

Ex-Bachelor-Kandidatin Carina Spack aus Recklinghausen ist wieder in einem "Reality-TV"-Format zu sehen

Ab Mittwoch, 25. März, kämpft sie mit neun anderen Teilnehmern bei "Promis unter Palmen" um eine Siegprämie von 100.000 Euro

Die SAT.1-Sendung findet in einer Traumvilla am Strand von Phuket in Thailand statt

Recklinghausen - In den letzten Wochen war es etwas ruhig geworden um die Ex-Bachelor-Kandidatin, aber jetzt überrascht Carina Spack ihre Fans und Instagram-Follower mit einer großen Ankündigung: Wie 24VEST.de* berichtet, ist die Recklinghäuserin nämlich schon bald wieder auf der TV-Mattscheibe zu sehen!

Allerdings nicht auf RTL. Denn die 23-Jährige wird ihrem bisherigen Stammsender untreu, für den sie schon beim "Bachelor" sowie zweimal beim "Bachelor in Paradise" teilgenommen hatte: Ab Mittwoch, 25. März, gesellt sie sich zu den "Promis unter Palmen" auf SAT.1.

Auf ihrem Instagram-Profil kündigt Carina Spack, die sich ihren Followern seit kurzem in einem neuen Look* präsentiert, ihre Teilnahme geradezu euphorisch an. Sie freue sich schon "riesig auf das Abenteuer", meint die Recklinghäuserin. "Außerdem ist es sowieso langsam mal wieder Zeit für ein bisschen Sommer feeling", erklärt Spack, die ab 25. März immer mittwochs in der neuen Reality-TV-Sendung auf SAT.1 zu sehen ist.

Carina Spack bei "Promis unter Palmen": Fans und TV-Kollegen sind begeistert

Ihre Fans und andere "Promi"-Kollegen sind jedenfalls nach der überraschenden Ankündigung regelrecht aus dem Häuschen - wie man in den Kommentaren unter Spacks Instagram-Posting sehen kann.

Ex-Love-Island-Kandidatin und diesjährige Bachelor-Teilnehmerin Jessica Fiorini meint etwa: "Meeega!! Ich freue mich drauf". Und Carinas Freund Serkan Yavuz, den die 23-Jährige im vergangenen Herbst bei der RTL-Sendung "Bachelor in Paradise" kennen- und lieben gelernt hat, wünscht ihr "Viel Spaß" bei der kommenden Herausforderung.

Carina Spack aus Recklinghausen: "Promis unter Palmen"-Konkurrenz mit reichlich Konfliktpotenzial

Und eine solche Herausforderung wird die SAT.1-Sendung mit Sicherheit für Carina Spack. Denn die anderen Teilnehmer bei "Promis unter Palmen", die in eine Traumvilla am herrlichen Strand im thailändischen Phuket einziehen, vereinen reichlich Konfliktpotenzial.

Als da wären: Ex-"Bachelor"-Kollegin Eva Benetatou (27), "Richter Gnadenlos" Ronald Schill (61), "Miracle Morning"-Mann Bastian Yotta (43), Unternehmerin Claudia Obert (58), Schlagersänger Ennesto Monté (45) und Paradiesvogel Matthias Mangiapane (36). Außerdem dabei: Das frühere "Promi-Big-Brother"-Pärchen* Janine Pink und Tobias Wegener, die mittlerweile privat wieder getrennte Wege gehen.

"Promis unter Palmen" auf Sat.1: Richter Schill bläst bereits zur Attacke

Nicht nur bei diesen beiden darf man gespannt sein, ob sie im Laufe der Sendung aneinandergeraten. Denn das Feld der zehn Teilnehmer komplettiert Kabarettistin und Ex-Dschungelkönigin Désirée Nick, die mit ihrem unvergleichlichen Lästermaul mit Sicherheit wieder über ihre Konkurrenz herziehen und so für reichlich verbalen Sprengstoff im Paradies sorgen dürfte.

Und auch Ronald Schill, nach seiner Zeit als "gnadenloser" und ebenso umstrittener Richter und Innensenator in Hamburg gern gesehener Gast in diversen "Reality-Soap"-Formaten im Privatfernsehen, kündigt schon mal die Abteilung Attacke an: "Die anderen Teilnehmer verspeise ich zum Frühstück!"

Carina Spack stimmt Fans mit heißen Instagram-Fotos auf Reality-Show ein

Carina Spack sollte sich also warm anziehen - auch wenn es auf SAT.1 der Sonne entgegen geht. Denn auch das schönste Paradies kann schnell zur Hölle werden, wenn man dort solche Mitbewohner hat ...

Eines ist jedenfalls klar: Für Drama und Zündstoff dürfte ab dem 25. März reichlich gesorgt sein. Bis dahin verwöhnt die ehemalige Bachelor-Kandidatin ihre Follower auf Instagram mit heißen Fotos*.

Training, Beruf, Hobbys: So tickt "Bachelor in Paradise"-Teilnehmerin Carina Spack privat*.

op

*24VEST.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.