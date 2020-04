"Der Brief für den König": Wird es eine 2. Staffel der Fantasy-Serie geben?

Wer nach "The Witcher" nach einer neuen Fantasy-Serie sucht, kommt mit "Der Brief für den König" auf seine Kosten. Kommt eine 2. Staffel der Netflix-Produktion?

Seit dem 20. März steht die neue Serie "Der Brief für den König" auf Netflix zur Verfügung.

auf zur Verfügung. Die mittelalterliche Fantasy-Serie basiert auf einer Buchvorlage.

Während viele Zuschauer begeistert waren, äußern andere heftige Kritik.

Nachdem die 2. Staffel von "The Witcher" gerade erst in Produktion gegangen ist, suchen viele Fans aktuell nach einem Ersatzprogramm, das der Hexer-Serie möglichst ähnlich ist. Ein neuer Fantasy-Kracher muss her, doch welche Produktion erfüllt diese Kriterien? Der verzweifelten Suche vieler "The Witcher"-Fans setzte Netflix am 20. März 2020 mit einer weiteren mittelalterlichen Serie schließlich ein Ende. An diesem Tag erschien"Der Brief für den König".

"Der Brief für den König" - Wird es eine 2. Staffel geben?

Die Serie "Der Brief für den König" hat eine weitere Sache mit "The Witcher" gemeinsam: Beide Werke basieren auf Buchvorlagen. Die niederländische Autorin Tonke Dragt brachte "De brief voor de Koning" (Originaltitel in niederländischer Sprache) bereits in den 1960er-Jahren heraus. Diese Grundlage diente als Inspiration für die Serien-Macher, allerdings weicht die Netflix-Produktion stark vom Original ab.

Die Tatsache, dass sich die Drehbuchautoren nicht strikt am Roman von Dragt orientieren, hat aber einen Vorteil: Sie können in einer 2. Staffeln eine komplett eigene Geschichte erzählen. Das wird auch nötig sein, denn die 1. Season ist von der Handlung her in sich abgeschlossen. Als Vorlage für eine mögliche Fortsetzung könnte allerdings das Buch "Der Wilde Wald" von Dragt dienen, denn der Roman ist eine Ergänzung ihres Werks "Der Brief für den König".

Nun aber zur wichtigste Frage: Wurde eine 2. Staffel bereits bestätigt? Bis jetzt hat sich Netflix* noch nicht dazu geäußert. Womöglich können Fans frühestens einen Monat nach Veröffentlichung der Serie mit einem Statement des Streamingdiensts rechnen.

Zuschauer von "Der Brief für den König" sind gespalten

Die Reaktionen zur Serie fiel übrigens sehr unterschiedlich aus. Während viele Zuschauer begeistert sind, kritisieren andere die drastischen Abweichungen zur Buchvorlage. So schrieb beispielsweise ein YouTube-Nutzer unter einem Trailer: "Konnte noch nicht mal die erste Folge bis zum Ende durchhalten. Das Buch wurde mit Füßen getreten, so ein tolles Werk und völlig verhunzt."

Video: Trailer zur Netflix-Serie "Der Brief für den König"

