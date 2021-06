Blockbuster auf Prime Video: „The Tomorrow War“ startet im Juli 2021

Hochkarätige Besetzung

+ © Christoph Hardt/imago images Prime Video im Juli 2021 hält unter anderem den Action-Kracher „The Tomorrow War“ bereit. © Christoph Hardt/imago images

Aus dem Kinostart wird nichts, darum ist „The Tomorrow War“ direkt zum Streamen verfügbar. Prime Video sichert sich die Rechte am Action-Kracher mit Chris Pratt.

New York (USA) – Ab dem 2. Juli 2021 ist „The Tomorrow War“ auf Prime Video verfügbar. Amazon hat sich die Rechte am Science-Fiction- und Actionfilm gesichert, der Spektakel ohne Ende verspricht. Doch worum geht es? In ferner Zukunft verliert die Erde einen Kampf gegen Invasoren aus dem Weltall. Nun hängt das Überleben der Menschheit in „The Tomorrow War“* von Wissenschaftlern und ihrem Plan ab. Heißt konkret: Es wird ein Weg gefunden, um Zeitreisen möglich zu machen und Soldaten aus der Verganheit zu rekrutieren.

Diese sollen den Kampf mit den Außerirdischen aufnehmen und die Erde vor dem endgültigen Untergang bewahren. „The Tomorrow War“ kommt mit einem hochkarätigen Cast daher. Hollywood-Star Chris Pratt sowie Oscarpreisträger J.K. Simmons sind mit dabei. Doch verfügen auch andere Streaming-Anbieter über ein vorzeigbares Angebot an Krachern. Der Juli 2021 auf Disney+* hält zwei exklusive Filme bereit, Netflix wartet unter anderem mit einer Horrorfilmtrilogie auf. * kreiszeitung.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.