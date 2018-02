Sorge um Birgit Schrowange: Warum wurde sie bei „Extra“ ersetzt?

Mehr als 20 Jahre moderiert Birgit Schrowange bereits das RTL-Magazin „Extra“. Am Montagabend überraschte ein neues Gesicht an ihrer Stelle die Zuschauer. Gibt es Grund zur Sorge?

Köln - Viele RTL-Zuschauer wunderten sich am Montagabend, als sie zu gewohnter Zeit (22.15 Uhr) das Magazin „Extra“ einschalteten. Statt Birgit Schrowange (59) moderierte Nazan Eckes (41) an ihrer Stelle die Sendung. Ist sie nach mehr als 20 Jahren das neue Gesicht im „Extra“-Studio?

Schrowange-Fans dürfen beruhigt sein. Denn so wie die Grippewelle seit Wochen ganz Deutschland fest im Griff hat, bleiben auch bekannte Gesichter wie Birgit Schrowange nicht verschont. Die 59-Jährige musste nach Angaben des Senders wegen einer Erkältung das Bett hüten.

Ihre Vertretung Nazan Eckes wünschte per Twitter und Facebook Genesungswünsche und beruhigte die Zuschauer. „Ihr Lieben. Meine Kollegin und liebe Freundin Birgit Schwange liegt heute leider krank im Bett...“, kündigte sie am Nachmittag an.

Ihr Lieben. Meine Kollegin und liebe Freundin Birgit Schrowange liegt heute leider krank im Bett, ☹️weshalb wir... https://t.co/Egemfyq5Ee — Nazan Eckes (@ECKES_NAZAN) 26. Februar 2018

Die 41-jährige Eckes ist derzeit in mehreren RTL-Formaten zu sehen. Erst vergangene Woche war sie für Steffen Hallaschka (46) bei „Stern TV“ eingesprungen, der ebenfalls erkrankt war.

Nächste Woche soll die Stamm-Moderatorin Schrowange aber wie gewohnt wieder vor der Kamera stehen. „Ich wünsche meiner lieben Kollegin Birgit Schrowange gute Besserung. Ich hoffe, dass sie schon nächste Woche wieder fit und munter moderieren kann. Derweil halte ich gerne die Stellung“, wurde Eckes in der Pressemitteilung des Senders zitiert.

