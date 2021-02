„Bin ich schlauer als... ?“ Günther Jauch wechselt die Quiz-Show

Dass sie klüger sind als Evelyn Burdecki, das wollen drei Promis beim Quiz „Bin ich schlauer als...?“ beweisen. Auch Günther Jauch wird mit dabei sein.

„Bin ich schlauer als Evelyn Burdecki?“ Das fragen sich am Freitag gleich drei prominente Rategegner in der gleichnamigen Show bei RTL*. Niemand geringeres als das Quiz-Urgestein Günther Jauch* wird an diesem Abend als Moderator durch den „Schlauheitstest“ mit der TV-Blondine führen.

Normalerweise ist Jauch in seinem Stammformat „Wer wird Millionär“* zu sehen. Doch an diesem Abend wechselt er als Fragensteller kurzzeitig die Quiz-Show. Welche Promis noch antreten bei „Bin ich schlauer als Evelyn Burdecki?“ auf RTL* und warum die 32-Jährige wegen Günther Jauch keine Angst vor einer Blamage hat, lesen Sie bei den Kollegen von msl24.de*. (*Msl24.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.)