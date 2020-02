"The Biggest Loser": Langsam wird es eng für Anthony Karrenberg aus Oer-Erkenschwick

Mit Erfolg nimmt Anthony Karrenberg aus Oer-Erkenschwick an der Abnehmsendung "The Biggest Loser" teil. Langsam wird es eng für den 32-Jährigen.

Aufregende Wochen liegen hinter Anthony Karrenberg. Der 32-Jährige ausOer-Erkenschwick nimmt an der Abnehmsendung „The Biggest Loser“ teil, und kämpft gegen die Kilos.

Wie 24VEST.de* berichtet, hat der Oer-Erkenschwicker die 5. Folge der Sat-1Sendung gemeistert – wobei es am Ende noch einmal richtig knapp wurde. Er hat weniger abgenommen als gedacht und bildet mit seinem Teamkollegen Nico das Schlusslicht bei "The Biggest Loser".

In der nächsten Woche hat es die Challenge am Steinstrand von Lionas auf Naxos in sich: Die Teams müssen Steine aus dem Meer auf eine Waage hieven. Welches Team das stärkste ist, sehen die Zuschauer am 9. Februar um 17:30 Uhr in SAT.1.

