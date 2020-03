Sat.1 bricht mit eigener Corona-Regel: Sender zeigt Extra-Liveshow von „Big Brother“

Seit dem Start der 20. Staffel von „Big Brother“ wissen die Kandidaten nichts von der aktuellen Krise rund um das Coronavirus. Jetzt bricht der Sender mit dem Tabu.

Köln - Seit dem 10. Februar läuft bei Sat.1 die 20. Staffel von „Big Brother“. Seitdem hat sich in Deutschland und der Welt einiges verändert. Stichwort: Coronavirus. Die Kandidaten, die am 6. Februar abgeschottet wurden, wissen noch nichts von den dramatischen Entwicklungen rund um Sars-CoV-2. Je nach Wissensstand kennen sie den Ausbruch des Virus in China.

Beim Sender war es bislang ausdrücklich nicht vorgesehen, die Kandidaten der Reality-Show zu informieren. Auch die vor einer Woche nachträglich eingezogenen „Big Brother“-Bewohner wie Romana oder Menowin durften mit ihren neuen Leidensgenossen nicht darüber sprechen.

„Big Brother 2020“: Sat.1 klärt Kandidaten über die Corona-Krise auf

Doch jetzt folgt die Kehrtwende. Die Kandidaten sollen über die Ausnahmesituation, die außerhalb des TV-Hauses herrscht, aufgeklärt werden. Dieser Entschluss fiel in Absprache mit den Angehörigen, heißt es auf der Webseite von Sat.1.

Der Plan des Senders sieht folgenden Ablauf vor: Am Dienstag, den 17. März, sollen alle Kandidaten um 19 Uhr in einer zusätzlichen Liveshow über die aktuelle Lage in Deutschland informiert werden. Normalerweise gibt es eine Liveshow nur montags um 20.15 Uhr. Von Montag bis Freitag gibt es ab 19 Uhr immer eine Zusammenfassung.

„Big Brother 2020“: Ein Kandidat muss das Haus verlassen

Übernehmen werden dies Moderator Jochen Schropp und „Big Brother“-Mediziner Dr. Andreas Kaniewski. Anschließend können sie Fragen stellen und erhalten auch Video-Botschaften von Angehörigen. Nach diesem Prozedere dürfen die Kandidaten dann entscheiden, ob sie weiter bei „Big Brother“, das von einem Inzest-Skandal überschattet wurde, dabei bleiben, oder das Haus verlassen wollen.

Derzeit befinden sich noch 14 Kandidaten im Haus. In der heutigen Show, die wegen einer Nachrichtensendung zur Corona-Krise erst um 20.30 Uhr beginnt, wird einer oder eine gehen müssen. Die Zuschauer werden zuvor live drei Kandidaten auf die Exitliste wählen.

