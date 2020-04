Die besten Serien im Mai 2020 auf Netflix, Prime Video, Sky Ticket & Co.

Nicht verpassen

+ © AGENCY PEOPLE IMAGE_Michael Tinnefeld / Amazon Prime Video Amazon Prime Video zeigt im Mai 2020 die neue deutsche Serie "Der Beischläfer" mit Comedian Harry G. © AGENCY PEOPLE IMAGE_Michael Tinnefeld / Amazon Prime Video

Die Zeit vergeht wie im Flug, denn der Mai steht bereits vor der Tür. Auch in diesem Monat bieten Netflix & Co. wieder unzählige neue Serien und Staffeln an.