"Berlin Tag und Nacht" (BTN): Heißer Neuzugang aus Bremen ist vielen Fans bekannt

"Berlin Tag und Nacht" (BTN) hat heißen Neuzugang: Adriaan van Vehn, Mister Bremen, verstärkt die Soap bei RTL2 und übernimmt in der Serie eine Hauptrolle.

Adriaan van Veen ist amtierender Mister Bremen 2019

Seither nimmt Adriaans Karierre mächtig Fahrt auf

Jetzt ergatterte Mister Bremen 2019 eine Hauptrolle bei "Berlin Tag&Nacht" (BTN)

Bremen – Adriaan van Veen ist offiziell der schönste Mann Bremens. Der 29-Jährige gewann die Wahl zum Mister Bremen 2019. Seither geht es mit Adriaans Karriere steil bergauf. Wie nordbuzz.de* berichtet, zog der Schönheitskönig kürzlich ein Engagement an Land, das für Adriaan sein bisheriges Karriere-Highlight darstellt.

Mister Bremen 2019 bei "Berlin Tag & Nacht": Der Weg zum BTN-Erfolg war für Adriaan van Veen nicht immer leicht

Der Weg zum Erfolg war für Adriaan van Veen bislang mit einigen Stolpersteinen gepflastert. Laut Bild.de brach der amtierende Mister Bremen nach der zehnten Klasse die Waldorfschule ab. Zunächst machte er sich mit einer Party-App selbstständig, stieg jedoch wenig später schon wieder aus.

RTL2-Soap "Berlin Tag & Nacht": Mister Bremen geht mit BTN unter die Schauspieler

Im Anschluss versuchte Adriaan sein Glück mit der Gründung der „YummyBus GmbH", einem Lieferanten für Lebensmittel.Doch 2016 kam für die immerhin 25 Mitarbeiter umfassende Firma die Pleite. Umso mehr freut sich der 29-Jährige über den Sieg bei der Wahl zum Mister Bremen 2019 und sein neues Engagement, das den Schönheitskönig in die Welt der Schauspielerei verschlägt.

Mister Bremen 2019: Hauptrolle bei RTL2-Soap "Berlin Tag & Nacht" (BTN)

Tatsächlich ergatterte Adriaan van Veen eine Hauptrolle in der beliebten RTL2-Soap "Berlin Tag&Nacht". Die Serie zeigt das Leben in Berliner WGs mit allem was dazu gehört: Freud, Leid, Liebe und Eifersucht und konnte 2018 immerhin eine Durchschnittsquote von 9,6 Prozent verzeichnen. Auch andere TV-Formate wie"Die Bachelorette" und "Love Islands" buhlten um Mister Bremen. "Ich habe alle ausgeschlagen, wollte etwas Festes für länger!", so Adriaan gegenüber Bild.

