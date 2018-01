Der Bergdoktor: Hier sehen Sie die neuen Folgen live im TV und im Live-Stream

Carsten Maiwald findet seine Frau Maja regungslos vor. Am 18. Januar erfahren Sie, was passiert ist.

Im neuen Jahr zeigt das ZDF die elfte Staffel vom Bergdoktor! Wir verraten, welche Sendetermine Sie sich merken sollten und wo Sie alle Folgen live im TV und im Live-Stream sehen können.

München - Die beliebte Fernsehserie „Der Bergdoktor“ ist wieder zurück im TV! Das Team um Hauptdarsteller Hans Sigl drehte in den vergangenen Monaten sieben Folgen einer neuen Staffel, die nun ab Januar im ZDF zu sehen sein werden. Zwei Wochen vor Staffelstart können Fans bereits eine Extra-Folge des Bergdoktors sehen, ein Winterspecial mit dem Titel „Höhenangst“. Dieses ist allerdings nicht Teil der elften Staffel, die am 18. Januar erstmals im TV gezeigt wird.

Der Bergdoktor: Die elfte Staffel im ZDF

Bergdoktor Hans Sigl hat sich am Ende der letzten Staffel von seiner Freundin Anne getrennt - ist also in den neuen Folgen wieder Single. Aufgrund der Trennung hat sich aber auch wieder die finanzielle Situation des Gruberhofs verschlechtert, da die Familie nun auf Annes Unterstützung verzichten muss. Trotzdem will Familie Gruber zusammenhalten und den Hof gemeinsam über Wasser halten. Tochter Lilli (gespielt von Ronja Forcher) wird in der neuen Staffel zunehmend erwachsen: Sie macht ihren Führerschein und beginnt eine Ausbildung in Martin Grubers Praxis.

Der Bergdoktor: Wann beginnt die neue Staffel?

Am 18. Januar wird die erste Folge ausgestrahlt. Insgesamt enthält die neue Staffelsieben neue Folgen. Der neue Bergdoktor startet bereits am 4. Januar mit dem Winterspecial „Höhenangst“. Dieses ist jedoch noch nicht Teil der neuen Staffel für das Jahr 2018. Bergdoktor-Schauspieler Hans Sigl hat die neuen Sendetermine bereits vor einigen Wochen auf Facebook angekündigt.

Der Bergdoktor 2018: Hier sehen Sie die neue Staffel live im ZDF

Auch die 11. Staffel wird wieder durchgehend im ZDF ausgestrahlt. Alle sieben weiteren Folgen werden anschließend jeden Donnerstag um 20.15 Uhr gezeigt. Ab dem Staffelstart können Sie bei uns wöchentlich eine Vorschau und eine Vorab-Kritik für jede neue Folge lesen.

Der Bergdoktor 2018: So sehen Sie die neue Staffel im Live-Stream

Das ZDF bietet einen Livestream an, in dem Sie alle Folgen des Bergdoktors auch ohne Fernseher live sehenkönnen. Hierzu rufen Sie die entsprechende Seite des ZDF auf und schon öffnet sich der Stream. Falls Sie den ZDF-Stream über ihr Tablet oder Smartphone nutzen möchten, ist dies mit der ZDF-Mediathek deutlich einfacher. Diese können Sie als Apple-Nutzer über iTunes, für ein Android-Gerät über den Google Play Store herunterladen.

Der Bergdoktor 2018: So können Sie die neue Staffel in der Wiederholung sehen

Falls sie eine Folge des neuen Bergdoktors verpasst haben sollten, ist das gar kein Problem. Alle Folgen finden sie schließlich rund drei Monate lang in der ZDF-Mediathek. Hier können Sie stets kostenlos die Wiederholung der verpassten Folge ansehen.

Für die Nutzung auf dem Tablet oder Mobilgerät bietet sich auch hier bereits oben genannte Nutzung der ZDF-Mediathek-App an, die Sie kostenlos im Google Play Store oder bei iTunes downloaden können.

Der Bergdoktor: Alle Sendetermine der neuen Staffel im Überblick

Folge Sendetermin Sender Winterspecial 4. Januar 2018, 20.15 Uhr ZDF Folge 1 18. Januar 2018, 20.15 Uhr ZDF Folge 2 25. Januar 2018, 20.15 Uhr ZDF Folge 3 2. Februar 2018, 20.15 Uhr ZDF Folge 4 9. Februar 2018, 20.15 Uhr ZDF Folge 5 16. Februar 2018, 20.15 Uhr ZDF Folge 6 23. Februar 2018, 20.15 Uhr ZDF Folge 7 2. März 2018, 20.15 Uhr ZDF

Ab Januar im TV: Wie gut wird der neue Bergdoktor?

Was ist anders in der neuen Staffel beim Bergdoktor? Und lohnt es sich, jetzt wieder jeden Donnerstag einzuschalten? Wir haben das Winterspecial schon vorab gesehen und sagen, was sie zum Auftakt des neuen Bergdoktors erwartet. Hier wird nämlich klar: Ruhig wird die neue Staffel definitiv nicht. Auch, wenn sich Dr. Martin Gruber das wünschen würde und von einem friedlichen Familienleben schwärmt...