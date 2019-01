„Der Bergdoktor“ 2019: Vorschau und Sendetermine der zwölften Staffel

Das ZDF strahlt ab dem 10. Januar die zwölfte Staffel der Serie „Der Bergdoktor“ im Fernsehen aus. Alle Sendetermine finden Sie hier im Überblick.

Für die Fans von „Der Bergdoktor“ war es ein großer Verlust: Siegfried Rauch, als Dr. Roman Melchinger seit der ersten Staffel dabei, ist am 11. März.2018 überraschend gestorben. Auf die Serie hatte das bislang noch keine Auswirkung. Die Folgen der 11. Staffel waren bereits abgedreht, als Siegfried Rauch an Herzversagen verstarb. Bislang reagierten die Macher der Serie sowie Hauptdarsteller Hans Sigl nur auf Facebook.

Wie das ZDF mitteilt, startet die 12. Staffel mit dem Tod von Dr. Roman Melchinger: Dr. Martin Gruber (Hans Sigl) ist froh, dass er Tochter Lilli (Ronja Forcher) an seiner Seite hat, als er nach dem überraschenden Tod des alten Bergdoktors erstmals wieder die Praxis betritt. Seine Patienten fordern ihn: Martin kümmert sich um eine 50-jährige verheiratete Frau (Valerie Niehaus), die nach einem Schwächeanfall und anschließenden Untersuchungen erfährt, dass sie schwanger ist. Eine schwierige Situation für alle Beteiligten, da der Vater des Kindes nicht der Ehemann, sondern der Liebhaber ist und der Laborbericht aus der Klinik zudem rätselhafte Werte aufweist.

Nach dem Winterspecial von „Der Bergdoktor“ Anfang des Jahres, startet am 10. Januar 2019 die zwölfte Staffel mit insgesamt sieben neuen Folgen im ZDF auf dem gewohnten Sendeplatz um 20.15 Uhr.

Das erwartet die Bergdoktor-Zuschauer außerdem in der zwölften Staffel

In der 12. Staffel soll Christian Kohlund eine wichtige Rolle bei „Der Bergdoktor“ übernehmen: Martins Onkel Ludwig - die Serienrolle von Kohlund - nimmt an einer Medizinstudie teil und taucht immer öfter in der Praxis auf. Der Ärger zwischen Martin und ihm wächst, denn Ludwig fordert seinen Erbteil am Gruberhof ein.

In der neuen Staffel läuten außerdem die Hochzeitsglocken. Die zwei Ärzte Dr. Alexander Kahnweiler und Dr. Vera Fendrich, die seit längerem eine immer wieder komplizierte Beziehung führen, heiraten. Das verrät der Bräutigam seinem Freund und Bergdoktor Martin. Diesem stehen während dessen neue dramatische Fälle bevor. Eine Frau erleidet durch eine Hirnhautentzündung eine schwere Persönlichkeitsstörung und der Bergdoktor muss helfen. Auch ein kleines Mädchen, dessen Mutter vor Kurzem gestorben ist, braucht im Laufe der Staffel seine Hilfe. Ab der zweiten Folge steht Martin Gruber dabei eine neue Kollegin zur Seite: Sprechstundenhilfe Linn Kemper (Andrea Gerhard) zählt demnächst zum Team.

Wer sehen will, was vor der 12. Staffel passierte: Das ZDF zeigt ein Video mit den Höhepunkten der 11. Staffel von „Der Bergdoktor“.

„Der Bergdoktor“ 2019: Die Sendetermine für die zwölfte Staffel

Folge Datum Uhrzeit TV-Sender 1 - Ein neuer Anfang 10.01.2019, Donnerstag 20.15 Uhr ZDF 2 - Die Andere 17.01.2019, Donnerstag 20.15 Uhr ZDF 3 - Schmerz 24.01.2019, Donnerstag 20.15 Uhr ZDF 4 - Dissonanzen 31.01.2019, Donnerstag 20.15 Uhr ZDF 5 - Ein ganzes Leben 07.02.2019, Donnerstag 20.15 Uhr ZDF 6 - Zeit der Wölfe 14.02.2019, Donnerstag 20.15 Uhr ZDF 7 - Zeitenwende 21.02.2019, Donnerstag 20.15 Uhr ZDF

„Der Bergdoktor“ 2019 - die neue Staffel im TV beim ZDF

“Der Bergdoktor“ startet am 10. Januar 2019 im ZDF.

Es ist bereits die zwölfte Staffel.

Die Sendung läuft immer donnerstags um 20.15 Uhr.

„Der Bergdoktor“ auch im Stream des ZDF ansehen

Die Folgen können sie auch mobil über Ihren PC, Laptop, Smartphone oder Tablet im ZDF Stream ansehen.

In der ZDF-Mediathek sind die Sendungen zudem schon ab Mittwoch um 10 Uhr zu sehen und anschließend einige Wochen verfügbar.

Apps: ZDF bei iTunes (iOS), ZDF im Google Play Store (Android)

Aber beachten Sie, dass solche Streams eine hohe Datenmenge verbrauchen. Achten Sie daher immer auf eine stabile WLAN-Verbindung.

„Der Bergdoktor“: Winterspecial am 3. Januar 2019

Vor dem Staffel-Start sendet das ZDF wie gewohnt ein Winterspecial von „Der Bergdoktor“. Darum geht es im Special am Donnerstag, 3. Januar (ab 20.,15 Uhr):

Martin Gruber (Hans Sigl) freut sich über das Wiedersehen mit seinen alten Freunden Heiko (Stephan Kampwirth) und Hermine (Nadeshda Brennicke), mit denen er vor vielen Jahren in New York seine Zeit verbracht hat. Gemeinsam mit seinem Bruder Hans (Heiko Ruprecht) organisiert er eine Skitour, die von dem erfahrenen Bergführer Tom (Frederik Götz) und dessen Freundin Nina (Sina Tkotsch) begleitet wird. Der unbeschwerte Tag endet jedoch in einer Katastrophe. Die Gruppe gerät in eine Lawine…

Produziert wird "Der Bergdoktor" von der ndF: neue deutsche Filmgesellschaft mbH, Produzent ist Matthias Walther. Regie für die sieben 90-Minüter führen Jorgo Papavassiliou, Jan Bauer und Axel Barth.