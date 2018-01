„Finale Klarheit“: Das geschah in der neuen Folge vom Bergdoktor

Aufregung auf dem Gruberhof: Das Drama um Onkel Ludwig ist immer noch nicht vorbei. Bergdoktor Martin Gruber behandelt in der Zwischenzeit einen Patienten, dessen Geschichte ihn an seine eigene Vergangenheit erinnert.

Die erste Folge der neuen Bergdoktor-Staffel, die am 18. Januar ausgestrahlt wurde, begann mit einem besonderen Überraschungsgast und einer heiklen Familienangelegenheit auf dem Gruberhof: Ludwig Gruber, der Onkel von Bergdoktor Martin Gruber und seinem Bruder Hans, kehrt zurück nach Ellmau. Nach dem Tod von Johann Gruber, dem Vater der beiden Brüder, verschwand er vor vielen Jahren aus dem kleinen Ort, weil ihn der Rest der Familie dort nicht mehr sehen wollte. Oma Lisbeth macht Ludwig für den Tod ihres verstorbenen Mannes Johann verantwortlich: Ludwig hatte Johann um ein Gespräch bezüglich seines Erbanteils gebeten, dafür gingen die beiden in die Berge. Johann verunglückte damals schwer und Ludwig kehrte alleine aus den Bergen zurück. Das konnte Lisbeth ihm bislang nicht verzeihen.

„Der Bergdoktor“: Angespannte Stimmung auf dem Gruberhof

Doch Ludwig Gruber lässt sich nicht so leicht abwimmeln: In der vergangen Folge hatte er seiner Familie erklärt, dass er sehr krank sei und ihm nur noch wenig Zeit zum Leben bleibe. Diese möchte er unbedingt auf dem Gruberhof, seiner Heimat, verbringen. Martin Gruber ist sehr skeptisch, und würde Ludwig Gruber am liebsten wieder aus Ellmau wegschicken. Hans Gruber und Tochter Lilli möchten dem lange verschollenen Onkel jedoch eine zweite Chance geben und Oma Lisbeth erzählen, dass Ludwig wieder da ist.

Lilli fragt ihre Oma aus diesem Grund über ihre Vergangenheit und den dramatischen Unfall ihres Opas aus. Hier wird ihr schnell klar, dass Lisbeth immer noch sehr unter dem Vorfall leidet und nicht über Ludwig Gruber sprechen möchte. Es sieht nicht so aus, als würde sie ihm noch einmal eine Chance geben und auch der Rest der Familie ist sich hierüber nicht ganz im Klaren. Wird Ludwig Gruber (gespielt von Christian Kohlund) aufgeben und nach Wien zurückkehren?

Geschichte eines Patienten beeinflusst Bergdoktor Martin Gruber

Parallel behandelt Bergdoktor Martin Gruber einen Patienten, dessen Geschichte ihn persönlich sehr zu berühren scheint. Herr Bäumler wacht nach sieben Woche unerwartet aus dem Koma auf - gerade dann, als sein Sohn dessen Haus verkauft und nach vielen Jahren das erste Mal wieder in den heimatlichen Ort zurückgekehrt ist. Dieser möchte mit seinem Vater nichts zu tun haben und scheint nicht erfreut von der Tatsache, dass es seinem Vater besser geht und dieser vielleicht sogar aus dem Koma aufwachen könnte.

Martin Gruber (gespielt von Hans Sigl) bittet den jungen Herrn Bäumler um ein Gespräch, in dem er ihm von seiner eigenen Vergangenheit und dem Zwist mit seinem Vater erzählt. Er selbst hatte nicht mehr die Möglichkeit, sich mit diesem auszusöhnen und rät Herrn Bäumler, seinem eigenen Vater eine Chance zu einer Aussprache zu geben.

Die gesamte Situation beeinflusst Bergdoktor Martin Gruber auch privat, sodass er gemeinsam mit Hans und Lilli einen Schritt auf Ludwig Gruber zugeht. Vielleicht lässt sich ja doch Frieden mit der Vergangenheit schließen?

Der Bergdoktor: Alle Sendetermine der neuen Staffel im Überblick